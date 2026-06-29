Vanjskopolitički analitičar
Avdagić: Ne znam hoće li ijedna zemlja odbiti otići na mimohod u Pariz, zašto bi Hrvatska bila jedina?
Gost naše Nine Kljenak u Novim danu bio je vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić. Razgovarali su o novom valu prosvjeda u Srbiji, mirovnim pregovorima između Irana i SAD-a i sudjelovanju HV-a u vojnoj paradi u Parizu.
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