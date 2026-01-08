predsjednik SNV-a
Boris Milošević: "Nije nam cilj provocirati, nije to naša politika"
N1 Hrvatska
|
08. sij. 2026. 12:48
| Novi dan
|
0komentara
Predsjednik Srpskog narodnog vijeća (SNV) Boris Milošević gostovao je u Novom danu kod Hrvoja Krešića i govorio o statusu srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj.
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 53 min.
Najnovije
Oglas
Oglas