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DOGAĐAJI IZ TRAVNJA 1941.

Boris Rašeta predstavio knjigu: Pronašli smo informaciju da su se Tito i Pavelić poznavali

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N1info
|
11. ruj. 2026. 12:48
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Novinar i književnik Boris Rašeta gostovao je na N1, gdje je s voditeljicom Ninom Kljenak razgovarao o knjizi "Deset dana u travnju", koja se bavi događajima iz travnja 1941. godine i razdobljem koje je snažno odredilo kasniju hrvatsku i jugoslavensku povijest.

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Teme
boris rašeta n1 tv n1tv nina kljenak novi dan video

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