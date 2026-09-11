DOGAĐAJI IZ TRAVNJA 1941.
Boris Rašeta predstavio knjigu: Pronašli smo informaciju da su se Tito i Pavelić poznavali
Novinar i književnik Boris Rašeta gostovao je na N1, gdje je s voditeljicom Ninom Kljenak razgovarao o knjizi "Deset dana u travnju", koja se bavi događajima iz travnja 1941. godine i razdobljem koje je snažno odredilo kasniju hrvatsku i jugoslavensku povijest.
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