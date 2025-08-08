Oglas

analiza

Božo Kovačević o Kutleši: Pokazao se kao politički manipulator

author
N1 Info
|
08. kol. 2025. 12:35

Božo Kovačević, nekadašnji veleposlanik u Moskvi, nedavno je izdao knjigu Ruske teme koja kontekstualizira rusku povijest i događaje koji su je doveli do toga gdje je danas. Kako gleda na summit Trumpa i Putina, kao i najavljenu "potpunu okupaciju" Gaze razgovarao je s našom Ninom Kljenak u Novom danu.

Oglas

Teme
Božo Kovačević Novi dan VIDEO video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ