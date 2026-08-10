Oglas

EKOLOŠKA KATASTROFA

Bušić iz "Gospić je naš dom": Za ukupan odvoz otpada trebat će najmanje 10 godina. To nije prihvatljivo!

author
N1 Info
|
10. kol. 2026. 12:29
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ