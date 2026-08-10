EKOLOŠKA KATASTROFA
Bušić iz "Gospić je naš dom": Za ukupan odvoz otpada trebat će najmanje 10 godina. To nije prihvatljivo!
Vjekoslav Bušić iz inicijative "Gospić je naš dom" gostovao je u Novom danu kod Hanan Nanić, gdje je govorio o ilegalnom odlagalištu otpada u Lici i potrebi za njegovom što skorijom sanacijom.
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