ODNOS SRBIJE I UKRAJINE
Milić: Teško je očekivati da će se Beograd žrtvovati za ruske interese
Srbija od početka rata u Ukrajini vodi relativno uravnoteženu vanjsku politiku, dok odnosi Beograda i Moskve u nizu područja slabe od 2022. godine, rekao je u Novom danu programski direktor organizacije Novi treći put Dimitrije Milić, gostujući kod Hanan Nanić.
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