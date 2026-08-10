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ODNOS SRBIJE I UKRAJINE

Milić: Teško je očekivati da će se Beograd žrtvovati za ruske interese

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N1info
|
10. kol. 2026. 12:57
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Srbija od početka rata u Ukrajini vodi relativno uravnoteženu vanjsku politiku, dok odnosi Beograda i Moskve u nizu područja slabe od 2022. godine, rekao je u Novom danu programski direktor organizacije Novi treći put Dimitrije Milić, gostujući kod Hanan Nanić.

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Teme
dimitrije milić hanan nanić n1 tv n1tv novi dan video

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