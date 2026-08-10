„Zadovoljni smo turističkim rezultatima ostvarenima u prvih sedam mjeseci ove godine, a posebno činjenicom da smo u srpnju ostvarili najbolji rezultat u posljednje dvije godine. To potvrđuje da hrvatski turizam i dalje zadržava svoju konkurentnost i otpornost te da, unatoč promjenama na tržištu, uspijevamo održati pozitivne trendove. Posebno veseli što dobre rezultate bilježimo i u financijskim pokazateljima. U srpnju je vrijednost fiskaliziranih računa porasla 18 posto, dok je broj izdanih računa veći za 8 posto u odnosu na isti mjesec prošle godine. Rast bilježimo i u cestovnom, zračnom i pomorskom prometu, a svi ovi rezultati potvrđuju da smo dobro odgovorili na okolnosti na tržištu – i kroz kvalitetnu promociju Hrvatske i kroz pravodobnu prilagodbu ponude. Zahvaljujem cijelom turističkom sektoru na uloženom trudu, a posebno pružateljima usluga smještaja koji su reagirali na naše apele i svojim akcijskim ponudama dodatno pridonijeli konkurentnosti naše ponude. Pred nama je još dobar dio kolovoza nakon kojeg ćemo napravit cjelovit presjek ovog glavnog dijela turističke godine. Hrvatski turizam i ove godine potvrđuje svoju snagu, a ostvareni rezultati pokazuju da smo na dobrom putu i da zajedno uspješno odgovaramo na promjene i izazove“, izjavio je Tonči Glavina, ministar turizma i sporta.