Objavljeni turistički rezultati za lipanj

U lipnju 2026. Istarska županija ponovo je ostvarila najveći broj noćenja, ukupno 4,3 milijuna, što je 31,9% od ukupno ostvarenih noćenja u Hrvatskoj. Unatoč tomu što je to županija s najviše ostvarenih noćenja turista, u odnosu na lipanj 2025. u Istarskoj županiji noćenja su pala, i to za 10,0%. Domaći turisti u Istarskoj županiji ostvarili su 219 tisuća noćenja, što je za 15,9% više noćenja nego u lipnju 2025., dok su strani turisti ostvarili 4,1 milijun noćenja, uz pad od 11,1% u odnosu na prošlogodišnji lipanj.