DZS
Objavljeni turistički rezultati za lipanj
U komercijalnim smještajnim objektima u lipnju 2026. ostvareno je 3,0 milijuna dolazaka i 13,5 milijuna noćenja turista. U odnosu na lipanj 2025. dolazaka turista manje je za 6,6%, a noćenja turista za 6,1%, objavio je DZS.
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Od ukupno ostvarenih noćenja domaći turisti ostvarili su ih 8,9%, a strani turisti 91,1%. Domaći turisti ostvarili su 387 tisuća dolazaka i 1,2 milijuna noćenja, što je za 11,8% više dolazaka i za 11,7% više noćenja u odnosu na lipanj 2025. Strani turisti ostvarili su 2,6 milijuna dolazaka i 12,3 milijuna noćenja, što je za 8,9% manje dolazaka i za 7,5% manje noćenja u odnosu na lipanj 2025.
Najviše noćenja stranih turista u lipnju 2026. ostvarili su turisti iz Njemačke, i to ukupno 2,7 milijuna noćenja, što čini 22,1% svih noćenja stranih turista. U odnosu na lipanj 2025. njihovih je noćenja manje za 28,1%. Prosječno su ostvarili 7,7 noćenja po dolasku.
Nakon noćenja turista iz Njemačke, najveći udio u noćenjima stranih turista ostvarili su turisti iz Austrije (10,3%), Slovenije (9,9%), Poljske (8,8%), Češke (6,6%), Ujedinjene Kraljevine (5,3%) te Italije (3,8%). U odnosu na lipanj 2025. od navedenih zemalja porast noćenja turista ostvarili su turisti iz Italije (5,0%), Slovenije (3,9%), Poljske (3,2%), Češke (2,4%) i Ujedinjene Kraljevine (1,2%), dok su turisti iz Austrije imali za 6,0% manje noćenja.
Najviše noćenja turista ostvareno u Istarskoj županiji
U lipnju 2026. Istarska županija ponovo je ostvarila najveći broj noćenja, ukupno 4,3 milijuna, što je 31,9% od ukupno ostvarenih noćenja u Hrvatskoj. Unatoč tomu što je to županija s najviše ostvarenih noćenja turista, u odnosu na lipanj 2025. u Istarskoj županiji noćenja su pala, i to za 10,0%. Domaći turisti u Istarskoj županiji ostvarili su 219 tisuća noćenja, što je za 15,9% više noćenja nego u lipnju 2025., dok su strani turisti ostvarili 4,1 milijun noćenja, uz pad od 11,1% u odnosu na prošlogodišnji lipanj.
Nakon Istarske županije, slijede noćenja turista ostvarena u Splitsko-dalmatinskoj županiji, 2,7 milijuna (20,0% od ukupno ostvarenih noćenja u Hrvatskoj), te u Primorsko-goranskoj županiji, 2,2 milijuna (16,4% od ukupno ostvarenih noćenja u Hrvatskoj). U odnosu na lipanj 2025. noćenja turista manje je za 7,5% u Primorsko-goranskoj županiji i za 1,7% u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
Turisti u dobnoj skupini do 14 godina te u skupini od 55 do 64 godine ostvarili najviše noćenja
U lipnju 2026. najviše noćenja ostvarili su turisti u dvije dobne skupine, i to do 14 godina te od 55 do 64 godine. Svaka od tih skupina ostvarila je 2,2 milijuna noćenja, što čini 16,2% od ukupno ostvarenih noćenja.
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