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"Gospić je naš dom"

Daria Došen za N1: Službeni poziv na sastanak s premijerom nismo ni dobili

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N1info
|
02. ruj. 2026. 10:17
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Naš Borna Šmer razgovarao je s Darijom Došen iz građanske inicijative "Gospić je naš dom" uoči dolaska Andreja Plenkovića u Gospić, tri dana prije najavljenog prosvjeda u Zagrebu zbog ilegalnog odlagališta opasnog otpada u Gospiću

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Teme
borna šmer daria došen n1 tv n1tv novi dan video

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