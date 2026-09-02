"Gospić je naš dom"
Daria Došen za N1: Službeni poziv na sastanak s premijerom nismo ni dobili
Naš Borna Šmer razgovarao je s Darijom Došen iz građanske inicijative "Gospić je naš dom" uoči dolaska Andreja Plenkovića u Gospić, tri dana prije najavljenog prosvjeda u Zagrebu zbog ilegalnog odlagališta opasnog otpada u Gospiću
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