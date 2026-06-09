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Glavni tajnik DP-a

DP kao medijator između Plenkovića i Milanovića? Barać: "Ako bismo to mogli dokumentom koji nudimo..."

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Hrvoje Krešić , Vanja Deželić
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09. lip. 2026. 11:44
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Glavni tajnik Domovinskog pokreta i državni tajnik u Ministarstvu demografije i useljeništva Mladen Barać, komentirao je Hrvoju Krešiću u Novom danu aktualne rasprave o oživljavanju ideje Herceg-Bosne.

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mladen barać n1tv novi dan video

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