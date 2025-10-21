NIKOLINA BRNJAC
Europarlamentarka o strožim europskim pravilima za vozače: Promjena će biti i na ispitima
N1 Hrvatska
|
21. lis. 2025. 12:06
| Novi dan
|
0komentara
Naša Maja Štrbac u Strasbourgu je razgovarala s HDZ-ovom europarlamentarkom Nikolinom Brnjac o novim EU propisima oko autoškola, vozačkih dozvola i mladih vozača.
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 3h
Najnovije
Oglas
Oglas