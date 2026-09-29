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ŠEFICA HUP-A

Irena Weber: "Apsolutno je pogrešna teza da je privatni sektor generator inflacije"

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N1info
|
29. ruj. 2026. 12:40
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Glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) Irena Weber gostovala je u Novom danu kod Hrvoja Krešića gdje je komentirala iznenadno odustajanje Vlade od uvođenja takozvanih sidrenih cijena svega nekoliko dana prije predviđenog stupanja na snagu, ali i odgovorila na optužbe o "pohlepi poslodavaca" te upozorila na neodrživost modela rasta u kojem država generira tri četvrtine BDP-a.

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Teme
hrvoje krešić irena weber n1 tv n1tv novi dan video

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