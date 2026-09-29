ŠEFICA HUP-A
Irena Weber: "Apsolutno je pogrešna teza da je privatni sektor generator inflacije"
Glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) Irena Weber gostovala je u Novom danu kod Hrvoja Krešića gdje je komentirala iznenadno odustajanje Vlade od uvođenja takozvanih sidrenih cijena svega nekoliko dana prije predviđenog stupanja na snagu, ali i odgovorila na optužbe o "pohlepi poslodavaca" te upozorila na neodrživost modela rasta u kojem država generira tri četvrtine BDP-a.
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 50 min.
SK
|
prije 13 min.
Najnovije
Oglas
Oglas