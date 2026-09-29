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jedno dijete kritično

Užas u Slovačkoj: Učenik nožem napao učiteljice i djecu u školi, jedna osoba preminula

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N1 Info
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29. ruj. 2026. 12:13
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slovačka, policija
VLADIMIR SIMICEK / AFP

U napadu učenika u osnovnoj školi smrtno je stradala 61-godišnja žena.

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U osnovnoj školi u Staškovu, u Slovačkoj, učenik je nožem napao druge učenike i dvije učiteljice, navodi tnlive.sk.

Jedna učiteljica podlegla je ozljedama. Druga je prevezena u bolnicu i nalazi se u stabilnom stanju.

Ozlijeđena je i učenica koja se nalazi u kritičnom stanju.

"Timovi za zračno spašavanje prevezli su dijete u kritičnom stanju u bolnicu u Martinu. Nakon pružene prve pomoći, 44-godišnja pacijentica s ubodnom ranom na prsnom košu helikopterom je prevezena u bolnicu u Žilini. Nažalost, 61-godišnja žena zadobila je smrtonosne ozljede", izjavila je glasnogovornica Operativnog centra hitne medicinske službe Petra Klimešová.

Na mjestu događaja interveniraju hitne službe i snage sigurnosti.

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Teme
napad slovačka škola

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