jedno dijete kritično
Užas u Slovačkoj: Učenik nožem napao učiteljice i djecu u školi, jedna osoba preminula
U napadu učenika u osnovnoj školi smrtno je stradala 61-godišnja žena.
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U osnovnoj školi u Staškovu, u Slovačkoj, učenik je nožem napao druge učenike i dvije učiteljice, navodi tnlive.sk.
Jedna učiteljica podlegla je ozljedama. Druga je prevezena u bolnicu i nalazi se u stabilnom stanju.
Ozlijeđena je i učenica koja se nalazi u kritičnom stanju.
"Timovi za zračno spašavanje prevezli su dijete u kritičnom stanju u bolnicu u Martinu. Nakon pružene prve pomoći, 44-godišnja pacijentica s ubodnom ranom na prsnom košu helikopterom je prevezena u bolnicu u Žilini. Nažalost, 61-godišnja žena zadobila je smrtonosne ozljede", izjavila je glasnogovornica Operativnog centra hitne medicinske službe Petra Klimešová.
Na mjestu događaja interveniraju hitne službe i snage sigurnosti.
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