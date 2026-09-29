Užas u Slovačkoj: Učenik nožem napao učiteljice i djecu u školi, jedna osoba preminula

"Timovi za zračno spašavanje prevezli su dijete u kritičnom stanju u bolnicu u Martinu. Nakon pružene prve pomoći, 44-godišnja pacijentica s ubodnom ranom na prsnom košu helikopterom je prevezena u bolnicu u Žilini. Nažalost, 61-godišnja žena zadobila je smrtonosne ozljede", izjavila je glasnogovornica Operativnog centra hitne medicinske službe Petra Klimešová.