Manchester Cityju prijeti brutalna kazna: Mogli bi ostati bez titula i prazne blagajne?

Action Images via Reuters / Lee Smith

Jedan od najvećih skandala vezanih u povijesti sporta povezan s varanjem upravo se razvija u Engleskoj. Manchester City navodno je kriv za čak 114 od 115 točaka optužnice za kršenje financijskih pravila engleske Premier lige koja je protiv kluba podignuta još 2023. godine.

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Optužbe se odnose na iznimno uspješno razdoblje kluba između 2009. i 2018. godine, tijekom kojeg su osvojili sedam velikih trofeja, uključujući tri naslova prvaka Premier lige, piše The Conversation.

Manchester City je 2008. godine kupila grupacija Abu Dhabi United Group, koju predvodi šeik Mansour bin Zayed al-Nahyan – član kraljevske obitelji Abu Dhabija. Ta grupacija danas posjeduje ili ima vlasnički udio u 13 nogometnih klubova diljem svijeta, od New Yorka do Melbournea, što znači da bi posljedice ovog slučaja mogle itekako prijeći granice Engleske i Premier lige.

Ipak, očekuje se da će se Manchester City žaliti jer iz kluba već dugo tvrde da nisu počinili nikakve nepravilnosti – stoga ovaj slučaj još nije zaključen.

O kakvim je optužbama riječ?

Utvrđivanje krivnje predstavlja potencijalno prijelomni trenutak u slučaju koji već više od tri godine lebdi nad engleskim nogometom.

Optužbe obuhvaćaju nekoliko područja, uključujući:

točnost financijskih podataka dostavljenih Premier ligi

naknade igračima i trenerima

poštivanje financijskih propisa Europskog nogometnog saveza (UEFA) i Premier lige

suradnju u istrazi koju je provodila liga.

No, postoje i važne ograde. Odluka neovisne komisije još nije objavljena, sankcije nisu određene, a Manchester City dosljedno negira bilo kakve nepravilnosti – zbog čega se i očekuje žalba.

Sve dok pisana odluka ne bude dostupna, svaka procjena o tome što je City točno učinio i što bi se dalje trebalo dogoditi bila bi preuranjena.

Što bi se moglo dogoditi Manchester Cityju?

Nedavni slučajevi u Premier ligi pokazuju kako kršenje financijskih pravila može rezultirati sportskim sankcijama.

Posljednjih godina Evertonu je prvotno oduzeto deset bodova (kazna je nakon žalbe smanjena na šest bodova) zbog kršenja ligaških pravila o profitabilnosti i održivosti, dok su Nottingham Forestu oduzeto četiri boda. Oba su kluba nakon izricanja sankcija za dlaku izbjegla ispadanje iz lige.

Ipak, ti ​​slučajevi pružaju tek ograničene smjernice za slučaj Manchester Cityja. Radilo se o relativno diskretnim kršenjima pravila o potrošnji, dok optužbe protiv Cityja pokrivaju više kategorija navodnog nedoličnog ponašanja tijekom gotovo desetljeća.

Svaki pokušaj predviđanja koliko bodova bi City mogao izgubit, na temelju slučaja Evertona ili Foresta, bio bi samo na razini nagađanja.

Ozbiljnije mogućnosti - uključujući ispadanje ili izbacivanje iz Premier lige - neizbježno su predmet rasprave, kao i mogućnost retroaktivnog oduzimanja titula Cityju.

Za potonje postoji malo presedana u engleskom profesionalnom timskom sportu. Saraceni su, npr., ispali iz Premiershipa ragbijaškog saveza nakon kršenja ograničenja plaća 2020. godine, ali im prethodno osvojeni naslovi nisu oduzeti.

Presedan u Australiji

Australski sport, međutim, pruža presedan. Nacionalna ragbi liga (NRL) oduzela je Melbourne Stormu njihove premijerligaške titule iz 2007. i 2009. godine, tri niže premijerligaške titule i sve njihove natjecateljske bodove iz 2010. godine nakon što je otkrila sustavna kršenja ograničenja plaća.

Ti slučajevi ilustriraju moguće sportske sankcije, ali ne mogu utvrditi kakva bi trebala biti kazna za City prije nego što komisija objavi svoje obrazloženje.

Mogu li se posljedice proširiti izvan Manchestera?

Plimni valovi ovog slučaja mogli bi se proširiti i preko granica Premier lige.

City Football Group posjeduje ili ima udio u 13 klubova diljem svijeta - uključujući Melbourne City, New York City i talijanski Palermo.

Sankcija Premier lige protiv engleskog kluba ne bi se automatski primijenila na druge klubove. No, ako se objavljeni nalazi odnose na upravljanje, financijsko izvještavanje ili transakcije unutar šire vlasničke strukture, mogli bi potaknuti ispitivanje načina na koji grupa nadzire svoje međunarodne klubove.

To ne bi utvrdilo nepravilnosti u Melbourne Cityju ili bilo kojem drugom klubu City Football Groupa, pojašnjava The Conversation.

Mnogi suparnički klubovi Premier lige navodno razmatraju pravne postupke za odštetu, tvrdeći da su pogođeni navodnom Cityjevom varanjem.

Osvajanje naslova Premier lige, kvalificiranje za velika europska prvenstva i osvajanje velikih europskih prvenstava može klubovima donijeti stotine milijuna dolara.

Ali kazna lige i zahtjev za odštetu su odvojene stvari.

Nijedan suparnički klub nema automatski pravo na odštetu. Svaki bi morao dokazati da je kršenje pravila od strane Cityja uzrokovalo mjerljiv gubitak, unatoč mnogim rezultatima i odlukama koje oblikuju sezonu.

Zašto je ovo daleko od kraja?

Kakva god sankcija na kraju uslijedila, spor vjerojatno neće tu završiti. Očekuje se da će se Manchester City žaliti na nalaze komisije, što znači da bi bilo kakvo konačno rješenje još uvijek moglo biti daleko.

Uspješna žalba mogla bi značajno promijeniti ili čak prekinuti značaj početne presude.

Šira slika

Slučaj seže dalje od nogometa. Financial Times opisao je presudu kao najnoviji test odnosa Ujedinjenog Kraljevstva i Ujedinjenih Arapskih Emirata, pri čemu britanska vlada traži bliže ekonomske veze s UAE-om i veća ulaganja iz Abu Dhabija.

Ova šira politička i ekonomska razmatranja ilustriraju kako se vlasništvo nad modernim nogometnim klubovima može ispreplatati s međunarodnim ulaganjima, politikom i diplomacijom.

Odluka komisije ostaje neobjavljena. Dok se ne saznaju njezini razlozi i bilo kakva sankcija, ne može se reći koje će od ovih posljedica uslijediti.

Slučaj već postavlja šire pitanje: Mogu li nogometna pravila pratiti korak s financijskim i upravljačkim strukturama koje sada povezuju klubove u različitim ligama i zemljama?