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posljedice su vidljive

FOTO / Zbog štrajka sve više smeća, pogledajte kako izgledaju zagrebačke ulice

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N1 Info
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29. ruj. 2026. 11:45
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28.09.2026., Zagreb - Vec prvog dana strajka, kontejneri su pretrpani sa smecom. Photo: Emica Elvedji/PIXSELL
Emica Elvedji/PIXSELL

Drugi je dan štrajka radnika Čistoće, a njegove posljedice sve su vidljivije na zagrebačkim ulicama. Smeće se gomila oko kontejnera, koji su na brojnim lokacijama već prepuni.

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"Jutros u podružnici Čistoća radi nešto više od 7% radnika te je na odvoz otpada u I. smjeni rada izašlo 20 kamiona. Ukupno 13 kamiona izašlo je na odvoz otpada iz javnih, zdravstvenih i obrazovnih ustanova, dok je u manjoj mjeri uspostavljen i odvoz miješanog komunalnog otpada od dijela građana u višestambenim zgradama, prema operativnim prioritetima. Usluge na reciklažnim dvorištima, kao i odvoz glomaznog otpada nisu uspostavljene, stoga preporučamo građanima da postupanje s otpadom i dalje prilagode ovim privremenim okolnostima.

Prema trenutnim informacijama, sve gradske tržnice su i dalje otvorene, djelatnost kontrole i naplate parkiranja se uredno obavlja, a djelatnosti na Autobusnom kolodvoru odvijaju se redovito.

Građane pozivamo da se prema svim komunalnim radnicima, neovisno o tome sudjeluju li u štrajku ili obavljaju svoje redovne terenske zadatke, odnose s poštovanjem i dostojanstveno", priopćili su danas iz Zagrebačkog Holdinga.

Pogledajte kako izgledaju zagrebačke ulice:

Zagreb
28.09.2026., Zagreb - Smece na ulicama. Photo: Neva Zganec/PIXSELL
28.09.2026., Zagreb - Smece na ulicama. Photo: Neva Zganec/PIXSELL
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