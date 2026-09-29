posljedice su vidljive
FOTO / Zbog štrajka sve više smeća, pogledajte kako izgledaju zagrebačke ulice
Drugi je dan štrajka radnika Čistoće, a njegove posljedice sve su vidljivije na zagrebačkim ulicama. Smeće se gomila oko kontejnera, koji su na brojnim lokacijama već prepuni.
"Jutros u podružnici Čistoća radi nešto više od 7% radnika te je na odvoz otpada u I. smjeni rada izašlo 20 kamiona. Ukupno 13 kamiona izašlo je na odvoz otpada iz javnih, zdravstvenih i obrazovnih ustanova, dok je u manjoj mjeri uspostavljen i odvoz miješanog komunalnog otpada od dijela građana u višestambenim zgradama, prema operativnim prioritetima. Usluge na reciklažnim dvorištima, kao i odvoz glomaznog otpada nisu uspostavljene, stoga preporučamo građanima da postupanje s otpadom i dalje prilagode ovim privremenim okolnostima.
Prema trenutnim informacijama, sve gradske tržnice su i dalje otvorene, djelatnost kontrole i naplate parkiranja se uredno obavlja, a djelatnosti na Autobusnom kolodvoru odvijaju se redovito.
Građane pozivamo da se prema svim komunalnim radnicima, neovisno o tome sudjeluju li u štrajku ili obavljaju svoje redovne terenske zadatke, odnose s poštovanjem i dostojanstveno", priopćili su danas iz Zagrebačkog Holdinga.
Pogledajte kako izgledaju zagrebačke ulice:
Patrik Macek/PIXSELL
Neva Zganec/PIXSELL
Neva Zganec/PIXSELL
Davor Puklavec/PIXSELL
Emica Elvedji/PIXSELL
Josip Regovic/PIXSELL
Davor Puklavec/PIXSELL
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