FOTO / Zbog štrajka sve više smeća, pogledajte kako izgledaju zagrebačke ulice

"Jutros u podružnici Čistoća radi nešto više od 7% radnika te je na odvoz otpada u I. smjeni rada izašlo 20 kamiona. Ukupno 13 kamiona izašlo je na odvoz otpada iz javnih, zdravstvenih i obrazovnih ustanova, dok je u manjoj mjeri uspostavljen i odvoz miješanog komunalnog otpada od dijela građana u višestambenim zgradama, prema operativnim prioritetima. Usluge na reciklažnim dvorištima, kao i odvoz glomaznog otpada nisu uspostavljene, stoga preporučamo građanima da postupanje s otpadom i dalje prilagode ovim privremenim okolnostima.