AKTIVIST IZ GOSPIĆA
Ivan Brlić nakon posljednjih nalaza: Zahtijevamo velike promjene jer je sada stvarno dosta
N1 Hrvatska
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08. ruj. 2026. 10:56
| Novi dan
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Ivan Brlić iz inicijative "Gospić je naš dom", u Novom danu s Hanan Nanić komentirao je nalaze vještačenja na odlagalištu, koji pokazuju prodor mikroplastike u podzemnim vodama.
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