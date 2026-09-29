AI u SI
Trump preimenovao umjetnu u super inteligenciju. Nehotice popularizirao slovenske sajtove
Pokušaj američkog predsjednika Donalda Trumpa da preimenuje umjetnu inteligenciju (AI) u "super inteligenciju" (SI) dovela je do znatnog povećanja zahtjeva za internetskim adresama koje završavaju na ".si", što je iznenadilo Sloveniju, javlja francuski AFP.
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"Umjetna inteligencija zvuči lažno", kazao je Donald Trump Općoj skupštini Ujedinjenih naroda prošlog tjedna, ističući da SI "zvuči puno bolje".
Dodao je da će Sjedinjene Američke Države početi upotrebljavati "znatno precizniji izraz 'super inteligencija - SI'" u svojim službenim dokumentima.
Slovenska nacionalna domena je upravo ".si", a internetske adrese koje tako završavaju mogu registrirati i stranci.
"Od (Trumpova) govora, došlo je do snažnog, ali stabilnog povećanja broja zahtjeva za korištenje domene '.si'", rekla je Klara Herman, glasnogovornica slovenskog nacionalnog registra domena.
Agencija je svaki dan od Trumpova govora registrirala u prosjeku 3700 novih domena dok je u cijelom kolovozu taj broj iznosio oko 3500.
U priopćenju na svojoj internetskoj stranici agencija "čvrsto preporučuje vlasnicima zaštitnih znakova, slogana, naziva kompanija i drugima koji još uvijek ne posjeduju domenu .si da je registriraju što je prije moguće".
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