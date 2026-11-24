"To je liječnicima i stomatolozima potrebno jer imaju bolničke krevete na kojima se obavljaju pregledi i stomatološke stolce koji moraju proći kroz te otvore. Mi smo jedina zdravstvena djelatnost nezdravstvenog usmjerenja, što znači da ne liječimo ljude, nego provodimo terapiju komunikacije, jezika, glasa, govora, gutanja, hranjenja, pisanja, čitanja i tako dalje", objasnila je.