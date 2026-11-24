Ivana Banjan Baketić
Logopedinja o novim propisima: "Zatvaranje ordinacija nije jedini problem"
Ivana Banjan Baketić, logopedinja iz Hrvatske asocijacije privatnih logopeda, gostovala je u emisiji Novi dan kod Nine Kljenak, gdje je upozorila na posljedice novih propisa koji prijete zatvaranjem brojnih privatnih logopedskih praksi, ali i ugrožavaju dostupnost logopedske terapije.
Više od 21.000 građana potpisalo je peticiju "Sačuvajmo dostupnu logopedsku terapiju", kojom Hrvatska asocijacija logopeda poduzetnika (HALP) traži izmjenu propisa koji ugrožavaju opstanakprivatnih logopedskih praksi.
Prema analizama HALP-a, više od 85 posto privatnih praksi ne zadovoljava propisane minimalne tehničke uvjete, dok ih 40 posto zbog nemogućnosti ispunjavanja prostornih uvjeta planira trajno prestati s radom.
Time bi više od 7000 korisnika moglo ostati bez terapije koju trenutačno ostvaruju, a dodatno bi se opteretio javni sustav koji se već suočava s dugim listama čekanja.
Peticija je upućena Hrvatskom saboru i Ministarstvu zdravstva, od kojih se traži hitno otvaranje dijaloga sa strukom i pronalazak provedivog rješenja.
"Propisi su doneseni ad hoc, bez dogovora sa strukom"
Iako bi novi propisi trebali unaprijediti kvalitetu logopedske skrbi, Banjan Baketić upozorava da bi njihova primjena mogla dovesti do zatvaranja velikog broja postojećih ordinacija.
"Propisi koji uvode stroge minimalne tehničke i prostorne uvjete u zdravstvene ordinacije prijete zatvaranjem više od 40 posto privatnih logopedskih praksi. Doneseni su ad hoc, bez dogovora sa strukom, a preuzeti su iz klasičnih liječničkih i stomatoloških ordinacija. Nisu se uzele u obzir specifičnosti logopedskog rada", rekla je Banjan Baketić.
Kao primjer izdvojila je odredbu pravilnika prema kojoj svijetla širina vrata mora iznositi najmanje 90 centimetara.
"To je liječnicima i stomatolozima potrebno jer imaju bolničke krevete na kojima se obavljaju pregledi i stomatološke stolce koji moraju proći kroz te otvore. Mi smo jedina zdravstvena djelatnost nezdravstvenog usmjerenja, što znači da ne liječimo ljude, nego provodimo terapiju komunikacije, jezika, glasa, govora, gutanja, hranjenja, pisanja, čitanja i tako dalje", objasnila je.
Dodala je da logopedima nisu potrebni bolnički kreveti, kao ni stropovi visine 260 centimetara.
"Ta visina nije nužna za sigurnost logopedske terapije jer nemamo takve svjetiljke niti je to potrebno u našem prostoru", istaknula je.
Prvi problem za logopede
Na pitanje kako se prilikom donošenja propisa nije vodilo računa o specifičnostima logopedske djelatnosti, Banjan Baketić upozorila je i na probleme s kojima se privatni logopedi suočavaju prilikom pokušaja prilagodbe postojećih prostora.
"Drugi je problem što je nemoguće preurediti ordinacije, osobito u središtima gradova, u starim zgradama. Ne možete rušiti nosive zidove, proširivati vrata i dovratnike niti ugrađivati dizala ondje gdje za njih nema mogućnosti, a na tržištu nekretnina ionako nema dovoljno prostora koji zadovoljavaju tako stroge uvjete", kazala je.
Upitana kakav su odgovor dobili od Ministarstva zdravstva nakon što su upozorili da pojedini propisani uvjeti nisu nužni za obavljanje njihove djelatnosti, odgovorila je:
"Dobili smo odgovor da je logopedija donošenjem Zakona o logopedskoj djelatnosti u srpnju 2025. godine, kao zdravstvena djelatnost, potpala pod nadležnost Ministarstva zdravstva te da ono što vrijedi za ostale zdravstvene djelatnike treba vrijediti i za nas."
"Zakonske odredbe onemogućavaju rad interdisciplinarnih timova"
Na pitanje je li Ministarstvo ponudilo dodatne argumente kojima bi opravdalo propisane prostorne uvjete, Banjan Baketić odgovorila je da nije.
"Mi nastavljamo svoju borbu i pokušavamo s Ministarstvom dogovoriti izmjene postojećih minimalnih prostornih uvjeta kako bi se oni prilagodili potrebama struke", poručila je.
Međutim, prostorni uvjeti nisu jedini problem na koji upozoravaju privatni logopedi. Banjan Baketić istaknula je i potrebu omogućavanja rada interdisciplinarnih timova, osobito važnih u programima rane intervencije.
"U programima rane intervencije logoped radi u timu sa psihologom, edukacijskim rehabilitatorom, radnim terapeutom, psihoterapeutom, fizioterapeutom i drugim stručnjacima, što zakonom zasad nije predviđeno", objasnila je.
Prema novom zakonu, pojasnila je, privatni logopedi koji su dosad poslovali kao trgovačka društva ili obrti, u skladu s važećim općim gospodarskim propisima, moraju registrirati zdravstvenu logopedsku djelatnost, pri čemu mogu zapošljavati samo magistre logopedije.
"Dakle, ne možemo zapošljavati suradnike koji sudjeluju u našem radu i koji su nam prijeko potrebni", upozorila je.
Privatni logopedi imaju godinu dana manje za prilagodbu
Banjan Baketić problematičnom smatra i činjenicu da privatnim logopedskim praksama i javnozdravstvenim ustanovama nisu osigurani jednaki rokovi za usklađivanje s novim zakonskim odredbama.
"Nama je, prema članku 56. Zakona o logopedskoj djelatnosti, ostavljen rok od dvije godine za prilagodbu i mi zapravo gubimo pravo na rad 31. srpnja 2027. godine, dok javnozdravstvene ustanove nemaju takav rok. One imaju godinu dana dulji rok za usklađivanje rada i poslovanja s važećim zakonskim odredbama", zaključila je Banjan Baketić.
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