POBIJEDILA NA NATJEČAJU
Anušić za posebnu savjetnicu imenovao 24-godišnju članicu HDZ-a
Ministar obrane Ivan Anušić imenovao je 24-godišnju Ninu Mikulandru iz Šibenika za posebnu savjetnicu u svojem kabinetu za bruto plaću od gotovo 2800 eura.
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Riječ je o potpredsjednici županijske Mladeži HDZ-a i članici Savjeta mladih Šibensko-kninske županije, u kojoj je na vlasti koalicija predvođena HDZ-om, prenosi Slobodan Mufić s Indexa.
Na natječaju za savjetničko mjesto, objavljenom 16. listopada, tražena je samo odgovarajuća diploma iz područja društvenih znanosti. Nisu bili propisani minimalno radno iskustvo, iskustvo u obrambenom sustavu, poznavanje sigurnosne politike ni rad u državnoj upravi, pa čak ni poznavanje stranih jezika.
U natječaju još stoji da "osoba na radnom mjestu iz ovog Oglasa nije državni službenik, ne obavlja poslove iz djelokruga Ministarstva obrane te se na nju ne primjenjuju odredbe zakona, drugih propisa i kolektivnih ugovora kojima se uređuju prava i obveze državnih službenika".
Za oglašeno mjesto konkuriralo je devet kandidata koji su ispunjavali uvjete. Ministarstvo obrane objavilo je samo njihove inicijale i pozvalo ih 11. studenoga na razgovor. Devet dana kasnije ministar Anušić potpisao je odluku o imenovanju Nine Mikulandre posebnom savjetnicom u kabinetu ministra na određeno vrijeme, najdulje do isteka ministrova mandata.
U skladu s uvjetima natječaja Mikulandra ima pravo na "osnovnu plaću koja se utvrđuje kao umnožak koeficijenta za obračun plaće radnog mjesta koji iznosi 2,70 i osnovice za obračun plaće, uz pravo na dodatak za radni staž u visini od 0,5% osnovne plaće za svaku navršenu godinu radnog staža" te pravo na povratak na rad kod poslodavca kod kojeg je prije bila zaposlena na neodređeno vrijeme. Riječ je, dakle, o bruto plaći od 2794,50 eura, bez dodatka za radni staž od 0,5 posto za svaku navršenu godinu.
"Nina Mikulandra magistra je politologije s najvećom pohvalom (summa cum laude). Dobitnica je dviju dekanovih nagrada i to za najbolju studenticu diplomskog studija Politologije u akademskoj godini 2025./2026. s prosjekom ocjena 5,00 kao i za najbolju studenticu četvrte godine prijediplomskog studija Politologije u akademskoj godini 2024./2025., također s prosjekom ocjena 5,00", objasnili su iz MORH-a.
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