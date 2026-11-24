U skladu s uvjetima natječaja Mikulandra ima pravo na "osnovnu plaću koja se utvrđuje kao umnožak koeficijenta za obračun plaće radnog mjesta koji iznosi 2,70 i osnovice za obračun plaće, uz pravo na dodatak za radni staž u visini od 0,5% osnovne plaće za svaku navršenu godinu radnog staža" te pravo na povratak na rad kod poslodavca kod kojeg je prije bila zaposlena na neodređeno vrijeme. Riječ je, dakle, o bruto plaći od 2794,50 eura, bez dodatka za radni staž od 0,5 posto za svaku navršenu godinu.