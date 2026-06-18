Ivana Marković o novoj funkciji Zlatka Mateše: HDZ neće ništa prepustiti slučaju

Ivana Marković, SDP-ova gradonačelnica Supetra i saborska zastupnica, gostovala je u Novom danu i s Ninom Kljenak na početku razgovora komentirala izložbu "Antifašizam danas: Od otpora do prava“ koja je postavljena u Europskom parlamentu u Strasbourgu.

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