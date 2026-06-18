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gradonačelnica Supetra

Ivana Marković o novoj funkciji Zlatka Mateše: HDZ neće ništa prepustiti slučaju

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N1 Hrvatska
|
18. lip. 2026. 12:04
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Ivana Marković, SDP-ova gradonačelnica Supetra i saborska zastupnica, gostovala je u Novom danu i s Ninom Kljenak na početku razgovora komentirala izložbu "Antifašizam danas: Od otpora do prava“ koja je postavljena u Europskom parlamentu u Strasbourgu.

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Teme
ivana marković n1 hrvatska novi dan n1tv video

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