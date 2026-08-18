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otvorene prijetnje

FOTO / Trump objavio kartu na kojoj je Hormuz označen kao "američki teritorij"

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Hina
|
18. kol. 2026. 17:03
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truth social hormuz
Screenshot (Truth Social)

Američki predsjednik Donald  Donald Trump je u utorak na svojoj društvenoj mreži Truth objavio kartu koja prikazuje Hormuški tjesnac i opisuje ga kao "novi američki teritorij", ponavljajući tako ideju koju je već izrazio posljednjih dana.

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Donald Trump prošli je tjedan prvi put na jednom skupu nazvao Hormuški tjesnac "američkim teritorijem", tonom koji je ukazivao na to da je riječ o šali.

No u ponedjeljak je ponovio isto za vrijeme rasprave s novinarima u Ovalnom uredu, ukazujući na to da bi se radilo o "vrlo dobroj zamisli".

Nije prvi put da Donald Trump, suočen s vanjskopolitičkom preprekom iznosi tako iznenađujuć i prijeteć prijedlog aneksije stranog teritorija.

Otkad se vratio na vlast u drugome mandatu prijetio je da će Kanadu učiniti "51." američkom državom, da će zauzeti Grenland, pa čak i aludirao na preuzimanje kontrole nad Pojasom Gaze, a da nije proveo u djelo nijednu od svojih prijetnji.

Njegova izjava o Hormuškom tjesnacu uslijedila je u trenutku kad se mirno rješenje sukoba između Irana i Sjedinjenih Država čini daljim nego ikada dosad. Prije šezdeset dana dvije su zaraćene strane uz veliku pompu potpisale memorandum o razumijevanju s namjerom da on rezultira trajnim rješenjem, no dosad nije dao nikakav rezultat.

Washington i Teheran postavljaju naizgled nepomirljive uvjete za ponovno otvaranje tjesnaca, ključnog prolaza za globalnu trgovinu naftom.

Teme
aneksija teritorija donald trump geopolitika hormuški tjesnac iran

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