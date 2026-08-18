Opasni otpad u Lici: "Ondje postoji razgranata mreža pukotina. Bojim se da nije pitanje hoće li se desiti, nego kada će se desiti"

Dakle, ono što je ključno ovdje i razlog za zabrinutost i za oprez je to što se dogodilo ilegalno odlaganje otpada, koje, između ostalog, sadrži i otpad s opasnim svojstvima, u krškom području. To je ono što je najveći razlog za zabrinutost, zbog čega reakcija mora biti jako brza", rekao je Buzjak i dodao da se posljedice opasnog otpada možda ne pokazuju odmah, nego neke mogu imati kumulativno djelovanje.