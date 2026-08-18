Tko je žena koja je stalno uz Trumpa? O njoj bruji Amerika, nova snimka otkrila njezinu ulogu

Ken Cedeno/REUTERS

Donald Trump poznat je po tome što se okružuje ljudima kojima bezrezervno vjeruje, a posljednjih mjeseci jedna od takvih osoba očito je 35-godišnja Natalie Harp. Često je uz američkog predsjednika, a prema dostupnim informacijama ima važnu ulogu i u vođenju njegova računa na društvenoj mreži Truth Social.

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U srpnju je Harp bila među malobrojnima koji su zajedno s Donaldom Trumpom napustili Tursku vojnim zrakoplovom. Let je organiziran zbog sumnje da postoji iranska prijetnja američkom predsjedniku, dok su ostali članovi osoblja i novinari ostali u zrakoplovu koji je, prema medijskim navodima, poslužio kao mamac.

Taj je potez izazvao i političke reakcije. Demokratski senator Jon Ossoff kritizirao je Trumpa na predizbornom skupu u nedjelju, tvrdeći da predsjednik radije "putuje s Natalie u njihovoj navodno nezaštićenoj letećoj palači“ nego što obavlja svoj posao.

Tvrdila da joj je Trump spasio život

Natalie Harp privukla je pozornost javnosti još 2019. godine, kada je na konferenciji u Washingtonu pohvalila Trumpa zbog zakona "Right to Try“, kojim se teško oboljelim pacijentima omogućuje pristup eksperimentalnim terapijama.

Harp je tada javno govorila o svojoj borbi s rakom kostiju u drugom stadiju. Tvrdila je da su je politički i medicinski sustav iznevjerili, dok joj je Trumpova politika, prema njezinim riječima, pomogla.

"Danas ne bih bila živa da nije bilo vas“, poručila je Trumpu 2020. godine na Republikanskoj nacionalnoj konvenciji, na kojoj je govorila na njegov poziv.

Svoj je oporavak povezivala s Trumpovom zdravstvenom politikom, a predsjednika je čak usporedila s likom kojeg je Jimmy Stewart glumio u filmu „Divan život“.

MANDEL NGAN/AFP

Od televizijske voditeljice do Trumpova najužeg kruga

Harp je odrasla u Kaliforniji, a prema riječima njezina brata Prestona Harpa, s kojim nije u dobrim odnosima, školovala se kod kuće. Odrasli su uz majku koju je opisao kao "iznimno konzervativnu“, piše Nova.rs.

Prije nego što se pridružila Trumpovu timu, Harp je vodila emisiju na konzervativnoj televizijskoj mreži One America News Network (OANN). Trumpovu osoblju pridružila se 2022. godine.

Novinari New York Timesa Maggie Haberman i Jonathan Swan opisali su je u knjizi Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump kao jednu od njegovih najodanijih pristaša, uključujući i razdoblje između njegova dva predsjednička mandata.

Jedna od ključnih osoba iza Trumpova Truth Sociala

Harp danas ima značajnu ulogu u Trumpovoj komunikaciji na društvenim mrežama. Prikuplja objave njegovih saveznika, napade na demokrate i različite teorije zavjere te priprema taj sadržaj za predsjednika. Nakon što ga Trump odobri, Harp objave postavlja na njegov profil na Truth Socialu, često kasno navečer, vikendima ili tijekom praznika.

Zbog prirode posla dobila je i nadimak "ljudski printer“. Trump, naime, voli vijesti čitati na papiru pa Harp često sa sobom nosi prijenosno računalo i pisač kako bi mu materijale mogla odmah ispisati.

Koliko je neposredno uključena u njegovu komunikaciju pokazuje i snimka iz dokumentarne serije "Art of the Surge“ Tuckera Carlsona, koja se posljednjih dana ponovno proširila društvenim mrežama i prikupila milijune pregleda.

Na snimci se vidi Trump kako prati govor Kamale Harris i u stvarnom vremenu izgovara svoje reakcije. Harp sjedi pokraj njega i njegove riječi unosi u prijenosno računalo, pretvarajući ih u objavu za njegov profil na Truth Socialu.

Trump govori, Harp objavljuje

Trumpov stil na Truth Socialu vrlo je prepoznatljiv. Piše slično kao što govori – izravno, bez mnogo zadrške i bez uobičajenog političkog ublažavanja poruka. Njegove objave često obilježavaju velika slova, brojni uskličnici te kratke i oštre rečenice.

Na meti su često politički protivnici, suci, mediji te druge osobe i institucije koje Trump smatra protivnicima. Izravno ih proziva, daje im podrugljive nadimke i iznosi oštre optužbe.

Mnoge objave ostavljaju dojam neposredne reakcije na nešto što je Trump upravo vidio na televiziji ili pročitao u medijima. Između takvih poruka redovito dijeli videosnimke, memeove i objave svojih pristaša.

Nova snimka tako je dodatno rasvijetlila ulogu Natalie Harp u Trumpovu najužem krugu: dok predsjednik formulira reakcije, ona ih često u stvarnom vremenu pretvara u poruke koje potom čitaju milijuni njegovih pratitelja.