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DRAMA U VELIKOJ GORICI

Zatvorenik pobjegao sa suda, traje potraga

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18. kol. 2026. 16:59
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14.10.2021., Velika Gorica - Zgrada Zupanijskog suda u Velikoj Gorici Photo: Emica Elvedji/PIXSELL
Emica Elvedji/PIXSELL

Zatvorenik je danas pobjegao policiji na Županijskom sudu u Velikoj Gorici. Još je uvijek u bijegu.

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Kako pišu 24sata, muškarac je na sud došao u pratnji policije zbog određivanja istražnog zatvora jer nije izvršavao sudsku odluku.

Ranije je bio u zatvoru, a nakon izlaska je prijetio bivšoj izvanbračnoj supruzi. Zbog toga je uhićen i doveden na sud.

Kako je rekao svjedok, muškarac se otrgnuo policajcima koji su ga vodili u lisicama i pobjegao.

Incident se dogodio oko 14:30 sati, a Jutarnji list piše da se radi o 47-godišnjaku.

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Teme
bijeg zatvorenika policija zatvorenik

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