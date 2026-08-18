DRAMA U VELIKOJ GORICI
Zatvorenik pobjegao sa suda, traje potraga
N1 Info
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18. kol. 2026. 16:59
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Zatvorenik je danas pobjegao policiji na Županijskom sudu u Velikoj Gorici. Još je uvijek u bijegu.
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Kako pišu 24sata, muškarac je na sud došao u pratnji policije zbog određivanja istražnog zatvora jer nije izvršavao sudsku odluku.
Ranije je bio u zatvoru, a nakon izlaska je prijetio bivšoj izvanbračnoj supruzi. Zbog toga je uhićen i doveden na sud.
Kako je rekao svjedok, muškarac se otrgnuo policajcima koji su ga vodili u lisicama i pobjegao.
Incident se dogodio oko 14:30 sati, a Jutarnji list piše da se radi o 47-godišnjaku.
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