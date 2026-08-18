HDZ-ov Sanader: Radujemo se izvanrednoj sjednici Sabora

"To potvrđuje da su Zoran Milanović i oporba na istoj strani i da on još jedanput to radi, nakon kršenja Ustava kad se izravno stavio na čelo jedne oporbene stranke na zadnjim parlamentarnim izborima i želio se kandidirati. Sad je to samo nastavak te politike, ali mi pozdravljamo izvanrednu sjednicu da javnost čuje istinu i da se prekinu laži," kazao je.