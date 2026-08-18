ekonomist odgovorio profesoru
Nijemcu stigao odgovor s Brača: "Licemjerni ste! Zarađujete u Frankfurtu, a jeftino biste trošili kod nas"
Ekonomist Petar Vušković odgovorio je njemačkom profesoru koji se žalio na skupe ćevape i naplatu tuševa na Braču. Poručio mu je da je licemjerno dobro zarađivati u Frankfurtu, a u Hrvatskoj očekivati niske cijene.
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Nakon što je njemački poduzetnik i sveučilišni profesor Christoph Ph. Schließmann iz Frankfurta u otvorenom pismu upozorio na visoke cijene, pretjeranu komercijalizaciju i gubitak gostoljubivosti na Braču, gdje ljetuje 18 godina i posjeduje nekretninu, stigao mu je izravan odgovor s otoka, piše dnevnik.hr.
Pismom mu se obratio hrvatski ekonomski analitičar Petar Vušković, također rodom s Brača, koji je istaknuo kako razumije nostalgiju za prošlim vremenima, ali da se procesi u turizmu moraju sagledati kroz prizmu realne tržišne ekonomije.
"Nostalgija nije ekonomski model"
Vušković je poručio da se Hrvatska promijenila te da je rast cijena, uključujući nedostatak i poskupljenje nautičkih vezova, rezultat jednostavnog zakona ponude i potražnje.
"Iznenadilo me Vaše razmišljanje da bi tuševi trebali biti besplatni. Voda košta. Koštaju cijevi, pumpe, održavanje sustava, odvodnja i cijela infrastruktura. Ako tu uslugu ne plaća korisnik, onda je plaća netko drugi – a na otoku to vrlo često plaćamo mi, otočani", naveo je Vušković te povukao paralelu s Frankfurtom, u kojem se naplaćuju javni toaleti, dok su na Braču ulazi u uvale, na plaže i Vidovu goru i dalje potpuno besplatni, baš kao i pitka voda iz slavine.
Naglasio je i kako gost u bračkoj konobi uz more ne plaća samo obrok: "Plaća lokaciju, ambijent, atmosferu i iskustvo koje ne može dobiti u Frankfurtu. To je također tržišna vrijednost. Ne možemo istodobno željeti veće plaće, viši standard, razvijen turizam i veću kupovnu moć, a očekivati da cijene ostanu na razini prošlih vremena. Nostalgija nije ekonomski model."
"Naučili ste zarađivati u Njemačkoj, a trošiti jeftino kod nas"
Hrvatski ekonomist u pismu je otvoreno prozvao njemačkog gosta za dvostruka mjerila kada je riječ o standardu i cijeni rada.
"Tu ste licemjerni jer ste se naučili dobro zarađivati u Frankfurtu, a 'jeftinije trošiti' u Hrvatskoj. Naš se standard polako izjednačava s europskim prosjekom. Ekonomski rast omogućio je i višu cijenu rada te iste čistačice koju spominjete. Ako je u Frankfurtu plaćate 20 do 30 eura po satu, vjerujem da Vam je neće biti problem isto toliko plaćati i u Hrvatskoj", poručio je Vušković.
Zaključio je porukom kako na Braču i dalje postoje besplatne stvari – od tuševa u Sutivanu do parkinga u Postirima – te podsjetio na vrijednosti koje novac ne može kupiti: "Ako Vas ipak uhvati nostalgija za starim Bračem, pjesma s prijateljima u konobi ne košta ništa. I vjerujem da će zauvijek ostati besplatna."
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