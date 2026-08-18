Nijemcu stigao odgovor s Brača: "Licemjerni ste! Zarađujete u Frankfurtu, a jeftino biste trošili kod nas"

"Iznenadilo me Vaše razmišljanje da bi tuševi trebali biti besplatni. Voda košta. Koštaju cijevi, pumpe, održavanje sustava, odvodnja i cijela infrastruktura. Ako tu uslugu ne plaća korisnik, onda je plaća netko drugi – a na otoku to vrlo često plaćamo mi, otočani", naveo je Vušković te povukao paralelu s Frankfurtom, u kojem se naplaćuju javni toaleti, dok su na Braču ulazi u uvale, na plaže i Vidovu goru i dalje potpuno besplatni, baš kao i pitka voda iz slavine.