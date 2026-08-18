Masterclass
Woody Harrelson: Nevjerojatno je vidjeti metamorfozu Sarajeva
Američki glumac Woody Harrelson nakon gotovo tri desetljeća vratio se u Sarajevo, gdje se prisjetio snimanja filma "Dobrodošli u Sarajevo" neposredno nakon opsade grada. Posebno su mu, kaže, ostali u sjećanju ljudi koji su unatoč ratnim strahotama sačuvali toplinu, ljubaznost i smisao za humor.
Harrelson je bio gost Masterclassa održanog u Bosanskom kulturnom centru u sklopu 32. Sarajevo Film Festivala, uoči večerašnje projekcije filma „Dobrodošli u Sarajevo“ redatelja Michaela Winterbottoma u Ljetnom kinu Coca-Cola.
Film je sniman u Sarajevu 1996. godine, nedugo nakon završetka opsade, a premijerno je prikazan godinu kasnije u Cannesu i na 3. Sarajevo Film Festivalu.
"Grad je danas gotovo neprepoznatljiv"
Prisjećajući se svog prvog dolaska u Sarajevo, Harrelson je rekao da je današnji grad teško usporediti s onim koji pamti iz vremena snimanja.
"Tada smo imali policijski sat i grad je, u usporedbi s današnjim, bio puno prazniji. Sad jedva možete proći ulicom od silnog broja ljudi. Grad je živ, užurban i nevjerojatno je vidjeti tu metamorfozu. Zaista je lijepo vratiti se", kazao je glumac.
Posebno ga je, dodao je, dirnula toplina ljudi koje je susretao tijekom snimanja, piše N1 BiH.
"Ljudi su bili tako srdačni, ljubazni i istinski duhoviti. Ne biste možda očekivali humor nakon svega što se dogodilo, ali pretpostavljam da je upravo humor bio jedna od stvari koja je ljudima pomagala da nastave dalje", rekao je Harrelson.
Film koji je postao svjedočanstvo o Sarajevu
Harrelsonovo sudjelovanje, zajedno s angažmanom drugih poznatih međunarodnih glumaca, pomoglo je filmu da dobije veću produkcijsku snagu i međunarodnu vidljivost.
Gotovo 30 godina kasnije "Dobrodošli u Sarajevo" ostaje svojevrsno filmsko svjedočanstvo o gradu neposredno nakon rata, ali i o novinarima koji su pokušavali svijetu prenijeti sliku onoga što se događalo u Bosni i Hercegovini.
Razgovor u BKC-u zato nije bio posvećen samo jednom filmu, već i bogatoj karijeri glumca koji se ubraja među najpoznatije i najsvestranije američke glumce svoje generacije.
Harrelson je tri puta bio nominiran za Oscara – za uloge u filmovima "Narod protiv Larryja Flynta", "Glasnik" i "Tri plakata izvan grada". Tijekom karijere surađivao je s redateljima poput Terrencea Malicka, Roberta Altmana, Miloša Formana, braće Coen, Olivera Stonea, Martina McDonagha, Richarda Linklatera i Michaela Winterbottoma.
"Mnogi glumci rade iznutra prema van, ja obrnuto"
Govoreći o svom pristupu glumi, Harrelson je objasnio da lik često gradi polazeći od fizičkog izgleda, odjeće, načina kretanja i drugih vanjskih elemenata.
"Mnogi glumci rade iznutra prema van. Ja uglavnom radim izvana prema unutra. Pomaže mi da vidim što nosim, jer mi to počinje govoriti nešto o liku", objasnio je.
Kao primjer naveo je ulogu američkog predsjednika Lyndona B. Johnsona u filmu "LBJ". Za tu je ulogu svakodnevno prolazio višesatnu transformaciju uz pomoć protetike, a to vrijeme koristio je za slušanje autentičnih snimki Johnsonovih razgovora iz Bijele kuće i proučavanje njegova načina govora i ponašanja.
Iako je često glumio izrazito upečatljive, ekscentrične i osebujne likove, Harrelson je uz smijeh priznao da njegova glumačka intuicija ponekad vodi prema pretjerivanju.
"Imam sklonost pretjerivanju pa me redatelj mora povući natrag. Nekako uvijek mislim da treba otići koliko god daleko možete", kazao je.
Prisjetio se i nedavnog snimanja filma koji je režirao Jason Bateman. Nakon jedne posebno naglašene izvedbe Bateman ga je u šali upitao osjeća li "miris njegove glumačke članske iskaznice kako gori".
Od imitiranja Elvisa do Hollywooda
Harrelson je govorio i o počecima svog interesa za glumu. U njegovoj obitelji nije bilo glumaca niti filmske ili kazališne tradicije. Odrastao je s dvojicom braće, a važnu ulogu u njegovu odrastanju imale su majka, baka i prabaka.
Za sebe kaže da je odmalena imao potrebu zabavljati druge.
"Mislim da je pošteno reći da je svaki glumac pomalo egzibicionist. Ja sam bio takav, a još uvijek sam", rekao je.
Jedan od ključnih trenutaka dogodio se još u srednjoj školi. Nakon smrti Elvisa Presleyja počeo je kod kuće pjevati uz njegove ploče, a potom i pred prijateljima iz školskog nogometnog tima.
Kada su ga jednom nagovorili da pred većim brojem učenika u školskoj knjižnici imitira Elvisa, iskustvo javnog nastupa ostalo mu je u sjećanju kao jedan od trenutaka koji su ga približili glumi.
Od tada je izgradio karijeru koja obuhvaća film, televiziju i kazalište – od političkih i biografskih drama do crnih komedija, kriminalističkih priča i velikih holivudskih produkcija.
Harrelsonu večeras Počasno Srce Sarajeva
Njegov povratak u Sarajevo ponovno je otvorio priču o filmu koji je obilježio jedan važan trenutak njegove karijere, ali i o gradu koji je u međuvremenu doživio golemu transformaciju.
"Dobrodošli u Sarajevo", potresna priča o ratu u Bosni sredinom devedesetih i odgovornosti novinara koji su ga pratili, večeras će ponovno biti prikazana pred sarajevskom publikom u programu Open Air 32. Sarajevo Film Festivala.
Harrelsona će publika uskoro moći gledati i u glavnoj ulozi serije „"Brothers" platforme Apple TV, u kojoj glumi uz Matthewa McConaugheyja. Premijera serije najavljena je za 23. rujna.
U znak priznanja za izniman doprinos filmskoj umjetnosti i bogatu glumačku karijeru, Woodyju Harrelsonu večeras će biti dodijeljeno Počasno Srce Sarajeva 32. Sarajevo Film Festivala.
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