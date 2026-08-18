slučaj gospić
Radojčić: Izvanredno zasjedanje Sabora je potrebno i nužno
Predsjednica Odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić smatra kako je izvanredno zasjedanje Sabora koje je zatražio predsjednik Republike potrebno i nužno kako bi se još jednom istaknula važnost slučaja u Gospiću i došlo do istine i odgovornosti koju HDZ na sve načine nastoji opstruirati.
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"HDZ-ovi predstavnici Odbora za zaštitu okoliša i prirode pokušali su na sve moguće načine opstruirati sam tijek sjednice kako ne bi došli do pitanja odgovornosti i do pitanja kada će se ukloniti otpad odnosno zašto do sada nije uklonjen niti jedan kilogram otpada s ilegalnom odlagališta u Gospiću", naglasila je Radojčić (Možemo) u utorak.
Dodala je kako postoje alati demokratskog nadzora Sabora nad radom izvršne vlasti. Kako je navela, osim što nisu građanima dozvolili da postavljaju pitanja, predstavnici HDZ-a nisu dopustili da se održi javno saslušanje.
"Odgovornost HDZ-a u ovom slučaju je izravna i neporeciva. Čelnici svih institucija koje nisu radile svoj posao i koje su u ovom slučaju odgovorne postavio je HDZ, a neki od njih su bili i visoko pozicionirani u stranci poput glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića koji je u u dva slučaja osumnjičen za primanje mita, što je neviđena sramota za HDZ", istaknula je Radojčič.
Dodala je kako će članovi Odbora iz oporbe sudjelovati na sjednici te kako podržavaju predložene zaključke predsjednika Milanovića koji se odnose na hitno uklanjanje otpada na monitoring i na javno izvještavanje rezultata monitoringa.
Po njenim riječima u rebalansu proračuna potrebno je osigurati sredstva za sanaciju ilegalnog odlagališta u Gospiću jer će sanacija ići na teret poreznih obveznika, a u državnom proračunu za 2026. taj novac nije osiguran.
Stoga, smatra ona, sanacija se ne može provesti jer novaca nema te je podsjetila kako je predsjednik Zoran Milanović u svom zaključku zatražio da se u roku od tri dana od održavanja sjednice pozovu predstavnici građanskih inicijativa da izravno postave pitanja Vladi.
"Uoči sjednice Odbora bila sam sigurna da predstavnici HDZ-a neće usvojiti javno saslušanje jer im nije u interesu da se propituje odgovornost koja je neporeciva i izravna jer je na toj sjednici došlo do čistog razotkrivanja. Međutim, nisam očekivala da će doći do toga da se građanima onemogući postavljanje pitanja", poručila je Radojčić ocijenivši to šokantnom spoznajom.
Odbor za zaštitu okoliša i prirode sazvao je izvanrednu sjednicu zbog slučaja tamošnjeg odlagališta otpada koje, prema nalazima vještaka, sadrži toksične i po ljudsko zdravlje opasne spojeve.
Predstavnici građanskih inicijativa napustili su u ponedjeljak nakon sat vremena sjednicu tog odbora, nakon čega su isto napravili lijeva oporba i zastupnici Mosta nezadovoljni raspravom koja se, umjesto na problem, usredotočila na proceduralna pitanja.
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