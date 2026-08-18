Radojčić: Izvanredno zasjedanje Sabora je potrebno i nužno

"Odgovornost HDZ-a u ovom slučaju je izravna i neporeciva. Čelnici svih institucija koje nisu radile svoj posao i koje su u ovom slučaju odgovorne postavio je HDZ, a neki od njih su bili i visoko pozicionirani u stranci poput glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića koji je u u dva slučaja osumnjičen za primanje mita, što je neviđena sramota za HDZ", istaknula je Radojčič.