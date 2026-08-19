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Ivan Güttler

Kada se šalje SRUUK? Šef DHMZ-a objasnio kako izgleda cijeli postupak

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N1 Hrvatska
|
19. kol. 2026. 12:49
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Ravnatelj DHMZ-a, Ivan Güttler, gostovao je u Novom danu kod Tihomira Ladišića, gdje je komentirao ekstremno ljeto, temperaturne rekorde i sustav upozoravanja o mogućim opasnostima.

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
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