Ivan Güttler
Kada se šalje SRUUK? Šef DHMZ-a objasnio kako izgleda cijeli postupak
N1 Hrvatska
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19. kol. 2026. 12:49
| Novi dan
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Ravnatelj DHMZ-a, Ivan Güttler, gostovao je u Novom danu kod Tihomira Ladišića, gdje je komentirao ekstremno ljeto, temperaturne rekorde i sustav upozoravanja o mogućim opasnostima.
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