PROFESOR IZ KIJEVA ZA N1

Kamenjecki: Putin govori da želi uspješnu Ukrajinu. Hitler je isto tako želio uspješnu Poljsku

N1 Info
30. pro. 2025. 13:15

Profesor s Instituta za međunarodne odnose, Maksim Kamenjecki javio se uživo iz Kijeva u program Novog dana, a s našom Ninom Kljenak prokomentirao je optužbu Rusije da je Ukrajina dronovima napala Putinovu rezidenciju. Komentirao je i odnose Trumpa s Rusijom i Ukrajinom, nakon posljednjeg sastanka Trumpa i Zelenskom na Floridi.

