Kamenjecki: Putin govori da želi uspješnu Ukrajinu. Hitler je isto tako želio uspješnu Poljsku

Profesor s Instituta za međunarodne odnose, Maksim Kamenjecki javio se uživo iz Kijeva u program Novog dana, a s našom Ninom Kljenak prokomentirao je optužbu Rusije da je Ukrajina dronovima napala Putinovu rezidenciju. Komentirao je i odnose Trumpa s Rusijom i Ukrajinom, nakon posljednjeg sastanka Trumpa i Zelenskom na Floridi.
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas