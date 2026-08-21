OPASNI OTPAD U POZNANOVCU
Kolar: Svi su sve znali. I ja sam sve znao, ali nisam imao ovlasti ništa učiniti
Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar (SDP) u Novom danu, kod našeg Tihomira Ladišića, objasnio je zašto nije mogao učiniti ništa da se zaustavi odlaganje opasnog otpada u Poznanovcu, odnosno odlaganje nedozvoljenih količina smeća. Na neka od Ladišićevih pitanja župan Kolar je nervozno reagirao
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