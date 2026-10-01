sportski luksuz
Range Rover Sport Electric: Podešen za iskonsku dinamičnost
Dinamičniji, odzivniji i prvi put dostupan za narudžbu s potpuno električnim pogonom, Range Rover Sport Electric započinje novo poglavlje sportskog luksuza za ovaj SUV visokih performansi.
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Jedinstveno podešen za vrhunski užitak u vožnji, s kolekcijom naprednih tehnologija podvozja, Range Rover Sport Electric nudi dodatno unaprjeđene instinktivne performanse i dinamični užitak koji se očekuje od Range Rovera Sport, uz istu nepogrešivo snažnu formu, neusporedivu profinjenost i sposobnost za sve terene.
Novi Range Rover Sport Electric podešen je da pruži vrhunski užitak onima koji uživaju u svakoj vožnji. Kruća karoserija i niže težište od PHEV modela te brži odziv okretnog momenta od Range Rovera Electric.
Dva motora od po 260 kW pružaju do 550 KS i okretni moment od 850 Nm – što je najveći okretni moment u odnosu na svaki Range Rover Sport – te pogone novi električni automobil od 0 do 100 km/h za samo 4,5 sekundi u načinu rada Dynamic Launch.
Napredne tehnologije, uključujući Adaptive Dynamics, amortizere s dva ventila, Elektronički aktivni sustav kontrole rotacije i Sustav upravljanja svim kotačima, daju Range Roveru Sport Electric njegovu dinamičnu okretnost.
Virtualni pogon na sve kotače i revolucionarni sustavi upravljanja prianjanjem unaprjeđuju beskompromisne sposobnosti za sve terene. Prođite kroz vodu dubine do 900 mm i uspnite se uz nagib od 45 stupnjeva.
Doseg do 609 km prema WLTP-u s litij-ionskom baterijom od 118,5 kWh. Arhitektura od 800 volti i tehnologija paralelnog punjenja mogu dodati doseg od 220 km za samo 10 minuta.
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