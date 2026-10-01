Nova sjednica Penavinog povjerenstva u petak: "Zajedno držimo većinu i imamo Vladu"

Među sedam točaka koje je izdvojio, jedna se odnosi na Tezno kod Maribora, protutenkovski rov dug oko 930 metara u kojem se, prema procjenama koje je iznio Penava, nalazi oko 15.000 žrtava, većinom Hrvata. Tu je i Husina jama u BiH, u koju je, prema Penavinim riječima, bačeno između 1000 i 2000 ljudi, uglavnom iz cetinskog kraja. Ustvrdio je da je jama desetljećima bila zatvorena i zatrpavana smećem kako bi se prikrio zločin.