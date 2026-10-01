razorna godina
Švicarski ledenjaci tope se rekordnom brzinom: "Nemaju izgleda za dugoročni opstanak"
Ledenjaci u švicarskim Alpama ove su godine zbog velikih vrućina i malih količina snijega izgubili više od pet posto volumena, što je njihov drugi najveći godišnji gubitak od 1950. godine, pokazali su u četvrtak podaci švicarskog sustava za praćenje ledenjaka (GLAMOS).
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GLAMOS je ovu godinu za švicarske ledenjake opisao kao razornu. "Intenzivni toplinski valovi od svibnja do rujna, u kombinaciji sa slabim snježnim padalinama zimi, doveli su do još jedne razorne godine za ledenjake", poručili su iz GLAMOS-a.
U posljednjih pet godina, volumen leda u Švicarskoj smanjio se za gotovo 20 posto, navodi organizacija.
Visina snježnog pokrivača tijekom zime bila je znatno ispod dugogodišnjeg prosjeka zbog male količine oborina.
Svaki mjesec od svibnja do rujna obilježili su sušni uvjeti i najmanje jedan toplinski val. Tijekom tih mjeseci, granica smrzavanja bila je iznad 4.000 metara nadmorske visine rekordnih 76 dana, što je više nego dvostruko više od prosjeka.
Zaštitni snježni pokrivač na ledenjacima djelomično je nestao tijekom toplinskih valova u lipnju, navodi GLAMOS. Do rujna snijega više nije bilo ni na visini od 3.500 metara.
"Alpski ledenjaci u takvim uvjetima nemaju izgleda za dugoročni opstanak", upozorio je GLAMOS.
Između srpnja i rujna ledenjaci su izgubili ukupno oko 2,2 bilijuna litara vode, što je više od četiri puta veća količina od godišnje potrošnje pitke vode svih švicarskih kućanstava.
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