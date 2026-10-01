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Otto Barić o maksimirskom stadionu: "Da sam ja premijer, ja bih napravio ovo..."
Arhitekt Otto Barić gostovao je u Novom danu kod naše Nine Kljenak i komentirao izabrano idejno rješenje za stadion na Maksimiru na koje pljušte kritike sa svih strana.
Istaknuo je da odabir članova žirija "interesantan". "Ne bih rekao problematičan, nego interesantan. Imate struku koja je izuzetno jaka u smislu intelektualnog pristupa arhitekturi", rekao je i dodao da to toliko nisu "arhitekti opće prakse" kao što je on, te da se ne vidi blizak ekipi bliskoj fakultetu.
"Taj žiri nije ni mogao donijeti drugo rješenje, zato je je od 88 radova, 87 radova su stadioni. Onaj 88., koji je osvojio prvo mjesto nije stadion, on je skulptura koja glumi stadion. U startu je žiri imao viziju, i pao im je kao mana s neba, nešto što nema veze s natječajem. Zadovoljava neke komponente, ali po meni ne zadovoljava funkciju zatvorenog stadiona", rekao je.
Ovaj pobjednički rad, kaže, asocira na destruktivizam, Maljevića… a to su stvari koje, kaže, uopće ne zanimaju prosječnog navijača. "Stadion mora biti funkcionalan. Kad pogledate tlocrt, njima dio evakuacijskih stepenica su kose. Nema šanse, ali to se da razraditi. Nije na meni da ja sudim o tuđem radu. Tvrdim da je gotovo nemoguće postići tu formu", rekao je.
Barić smatra da su, u tom izboru, članovi žirija bili potpuno odvojeni od stvarnosti. Dodao je da je vrlo zanimljivo da je pomoćnik gradonačelnika arhitekt po struci, ali se po ovom pitanju nijednom nije očitovao.
Navodi da ne bi bila sramota poništenje natječaja, ali da moraju postojati argumenti. "Moj dojam je da je premijer, koji nije bio u Hrvatskoj kad je to obznanjeno, vrlo politički korektno za sebe i stav koji on zastupa saslušao i odlučio. Mislim da je njegova reakcija očekivana i jasna", kazao je.
On se, rekao je, pitanjem maksimirskog stadiona bavi već 20 godina. "Ovo je sad nešto što je bilo izvan okvira i zato je iznenađenje za sve. To je pregusta i prekompleksna tema da bi se time bavio javni natječaj", rekao je.
Upitan koji je po njemu pravi put, odgovorio je: "Koliko god sam mogao, izbjegavao sam žirije. Natječaj je uvijek lutrija. Ono što mislim da bi bio jedan zgodan put, a koji ne bi iziskivao dodatne financijske izdatke, je da kolege iz Milana predoče samo tri bitne stvari, da europski statičari daju svoje mišljenje stoji li ovo i može li stajati", rekao je.
Dodao je da kad se vide fotografije, izaziva nelagodu kako će te tribine stajati.
"Neka dokažu da u idejnom projektu funkcionira sve što sada ne funkcionira, da vatrogasci i Hitna mogu doći gdje trebaju doći, neka dokažu da je ulaz za igrače s Maksimirske ispravan. Bitna je stvar i napraviti studiju o ruži vjetrova. Neka naprave analizu s ovim vjetrovima koje smo imali zadnjih godina. Sve što sam naveo košta možda 200 tisuća eura", rekao je.
"Ako to sve funkcionira onda nema argumenta da se mišljenje žirija stavi pod upitnik", rekao je.
"Onda je žiri izabrao najbolje što je. Nismo izabrali mi, netko je izabrao žiri koji je rekao svoje, autor je dokazao da sve što je predvidio funkcionira. I onda imamo problem. I onda će premijer reći vrlo jednostavno - ja i dalje mislim da to ne valja i povlačim svojih 100 milijuna i prepuštam Zagrebu i GNK Dinamu, koji se tu pojavljuje kao korisnik, koji ne sudjeluje niti jednom kunom nego će poslije plaćati korištenje. Prepuštam Zagrebu, s obzirom da je žiri više manje iz zagrebačkog arhitektonskog milljea, da nađe još dodanih 100 milijuna, a mi ćemo naših 100 milijuna potrošiti na nešto korisnije, recimo uredit ćemo Poljud. Da sam ja premijer, ja bih to napravio", zaključio je.
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