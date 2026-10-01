Otto Barić o maksimirskom stadionu: "Da sam ja premijer, ja bih napravio ovo..."

"Onda je žiri izabrao najbolje što je. Nismo izabrali mi, netko je izabrao žiri koji je rekao svoje, autor je dokazao da sve što je predvidio funkcionira. I onda imamo problem. I onda će premijer reći vrlo jednostavno - ja i dalje mislim da to ne valja i povlačim svojih 100 milijuna i prepuštam Zagrebu i GNK Dinamu, koji se tu pojavljuje kao korisnik, koji ne sudjeluje niti jednom kunom nego će poslije plaćati korištenje. Prepuštam Zagrebu, s obzirom da je žiri više manje iz zagrebačkog arhitektonskog milljea, da nađe još dodanih 100 milijuna, a mi ćemo naših 100 milijuna potrošiti na nešto korisnije, recimo uredit ćemo Poljud. Da sam ja premijer, ja bih to napravio", zaključio je.