Pacijenti u Splitu jedu iz plastičnih posuda jer nema - perača posuđa. Oglasila se bolnica

"I tako smo mi u sobi, dok smo sjedili i jeli, shvatili kako nam hrana nije došla na klasičnom tanjuru, nego u plastičnoj posudi. Imali smo dojam da smo došli na izlet. Komentirali smo, pa kako je moguće da bolnica kupuje takvu ambalažu, a ima u kuhinji sav potrebni pribor. Tako samo baca novce jer ta ambalaža košta, odmah se baca, i treba je još i pažljivo u otpad pohraniti. Zar im nije lakše čovjeka zaposlit da pere posuđe nego da svaki dan kupuju novi pribor. Znate li koliko to puno košta, toliko je tu puno pacijenata na dnevnoj bazi, pa puta tri dnevna hranjenja. To je puno..." kažu neki.