HŽ Infrastruktura: Otvaranje pruge Križevci - Bjelovar još neizvjesno

Damir Spehar/PIXSELL

Uklanjanje oštećenog putničkog vlaka kod Škrinjara trebalo bi danas biti završeno, no nakon toga potrebno je provjeriti stanje pruge Križevci - Bjelovar pa se još ne može sa sigurnošću reći kada će ona biti ponovno puštena u promet, doznaje Hina u ponedjeljak od predstavnika HŽ Infrastrukture.

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Putnički i teretni vlak sudarili su se u subotu prijepodne na pruzi između Svetog Ivana Žabnog i Gradeca, nedaleko od Škrinjara. Teretni vlak već je uklonjen s mjesta nesreće, dok je u tijeku izvlačenje putničkog elektrobaterijskog vlaka, koje je tehnički zahtjevnije zbog njegova položaja nakon sudara i otežanog pristupa mjestu nesreće.

Putnički vlak u sudaru je znatno oštećen i dijelom se nalazi izvan pruge, zbog čega je njegovo uklanjanje složenije od uklanjanja teretnog vlaka. Radovi na njegovu izvlačenju traju od nedjelje, a nadležni očekuju da bi trebali biti završeni tijekom današnjeg dana.

Na dijelu pruge ispod putničkog vlaka nastala su i manja oštećenja infrastrukture koja će također biti sanirana prije ponovnog uspostavljanja prometa.

Iz HŽ Infrastrukture zasad nisu mogli precizirati u koliko bi sati pruga mogla biti ponovno otvorena. Očekuju da će uklanjanje vlaka i potrebni radovi biti dovršeni tijekom dana, no zbog zahtjevnosti operacije ne mogu sa sigurnošću potvrditi da će promet biti uspostavljen danas.

U nesreći je ozlijeđeno 25 osoba, među kojima dvojica strojovođa i kondukter.