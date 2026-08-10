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EUROSTAT

Koliko Hrvata si ne može priuštiti tjedan dana godišnjeg odmora?

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N1info
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10. kol. 2026. 10:37
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Ivo Cagalj/PIXSELL

Prema podacima Eurostata za 2025. godinu, gotovo trećina stanovnika Hrvatske ne može si priuštiti godišnji odmor u trajanju od najmanje tjedan dana.

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Najveći udio stanovnika koji si ne mogu priuštiti tjedan dana godišnjeg odmora zabilježen je u Rumunjskoj, gdje ih je 61 posto. Slijede Grčka s 47 posto te Bugarska i Mađarska s po 39 posto.

U Hrvatskoj si 33 posto stanovnika ne može priuštiti godišnji odmor u trajanju od najmanje tjedan dana, čime je Hrvatska na sedmom mjestu među državama prikazanima na infografici. Isti udio bilježi i Portugal.

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Infografika prikazuje postotak stanovnika država Europske unije koji si ne mogu priuštiti godišnji odmor u trajanju od jednog tjedna. Najviše stanovnika koji si ne mogu priuštiti tjedan dana godišnjeg odmora živi u Rumunjskoj (61%), a slijede Grčka (47%) i Bugarska (39%). Hrvatska se nalazi na 7. mjestu, s 33% stanovnika koji si ne mogu priuštiti godišnji odmor u tom razdoblju | Marko Picek/PIXSELL

Iznad Hrvatske su još Italija s 36 posto te Španjolska s 32 posto, dok je prosjek Europske unije 28 posto.

Najmanji udio stanovnika koji si ne mogu priuštiti tjedan dana odmora bilježi Luksemburg s 11 posto, a slijede Švedska s 12 posto, Nizozemska s 13 posto te Danska sa 14 posto. Slovenija i Finska imaju po 15 posto, dok je Austrija na 18 posto.

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Teme
eurostat godišnji odmor nepriuštivost

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