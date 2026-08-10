Koliko Hrvata si ne može priuštiti tjedan dana godišnjeg odmora?

Infografika prikazuje postotak stanovnika država Europske unije koji si ne mogu priuštiti godišnji odmor u trajanju od jednog tjedna. Najviše stanovnika koji si ne mogu priuštiti tjedan dana godišnjeg odmora živi u Rumunjskoj (61%), a slijede Grčka (47%) i Bugarska (39%). Hrvatska se nalazi na 7. mjestu, s 33% stanovnika koji si ne mogu priuštiti godišnji odmor u tom razdoblju

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Marko Picek/PIXSELL