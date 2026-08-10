EUROSTAT
Koliko Hrvata si ne može priuštiti tjedan dana godišnjeg odmora?
Prema podacima Eurostata za 2025. godinu, gotovo trećina stanovnika Hrvatske ne može si priuštiti godišnji odmor u trajanju od najmanje tjedan dana.
Oglas
Najveći udio stanovnika koji si ne mogu priuštiti tjedan dana godišnjeg odmora zabilježen je u Rumunjskoj, gdje ih je 61 posto. Slijede Grčka s 47 posto te Bugarska i Mađarska s po 39 posto.
U Hrvatskoj si 33 posto stanovnika ne može priuštiti godišnji odmor u trajanju od najmanje tjedan dana, čime je Hrvatska na sedmom mjestu među državama prikazanima na infografici. Isti udio bilježi i Portugal.
Iznad Hrvatske su još Italija s 36 posto te Španjolska s 32 posto, dok je prosjek Europske unije 28 posto.
Najmanji udio stanovnika koji si ne mogu priuštiti tjedan dana odmora bilježi Luksemburg s 11 posto, a slijede Švedska s 12 posto, Nizozemska s 13 posto te Danska sa 14 posto. Slovenija i Finska imaju po 15 posto, dok je Austrija na 18 posto.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas