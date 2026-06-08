TEŠKA SITUACIJA
Liječnica Mirjana Livojević za N1 o problemima u zdravstvu
N1 Hrvatska
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08. lip. 2026. 11:00
| Novi dan
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Mirjana Livojević iz izvršnog odbora Hrvatske udruge bolničkih liječnika (HUBOL) u Novom danu s Ninom Kljenak komentirala je situaciju u zdravstvu.
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