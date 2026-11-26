"Studenti vole nove stvari i vole biti drugačiji, a ovo je nešto što se baš ne doživljava svaki dan. U knjižnici će doživjeti zajedništvo, morat će zajednički rješavati zadatke, razmišljati zajedničkim snagama i pronalazit kreativna rješenja, ali u tome i jest čar cijelog projekta. Bit će puno snalaženja, ali ljudi vole izazove. Bit će teško, no pomoći će im to i dalje za život što će morati koristiti knjižnicu", naglasila je i dodala kako spavanje, tijekom 24 sata trajanja Maratona znanja neće biti zabranjeno, ali će studenti imati pauze za odmor, obroke i igranje društvenih igara, kroz koje će s emoći opustiti, ali i osvojiti dodatne bodove.