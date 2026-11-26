interdisciplinirano natjecanje
Maraton znanja na HKS-u: Profesor Sedak pripremio studentima velike izazove, a ne smiju koristiti internet i mobitele
Profesor Hrvatskog katoličkog sveučilišta Kristijan Sedak i studentica Mara Leščić, kod našeg Hrvoja Krešića u Novom danu, otkrili su kakvi sve izazovi čekaju studente na nesvakidašnjem Maratonu znanja 2026., koji će se održati u petak i subotu u Zagrebu.
Oglas
"Ovaj vikend na Katoličkom sveučilištu u Zagrebu održava se Maraton znanja 2026.– interdisciplinirano natjecanje u znanju, koje ima 'začkoljicu' da nema korištenja interneta i mobitela. Koristit će se knjige i sve će se događati u knjižnici. Za današnju generaciju studenata to će biti dosta izazovno", naglasio je Kristijan Sedak.
Otkrio je kako je ideja nastala u "neko čudno doba noći", ali i da su dugo razmišljali kako studentima pokazati moć znanja i da mogu doista bez korištenja umjetne inteligencije i interneta.
"Htjeli smo format koji im je blizak, zanimljiv i kul, tako je nastao ovaj Maraton. Ljudi će u knjižnici provesti 24 sata, cijeli dan i cijelu noć, tamo će imati i objede, a tek sutradan u 8 ujutro stupaju pred žiri. Natjecat će se u skupinama od četvero studenata, a žirija je koliko i kategorija – devet različitih. Kategorije su smjerovi koji se studiraju na HKS-u. Imamo i interdisciplinarnu kategoriju za one koji se nisu mogli smjestiti u ove kategorije po smjerovima", rekao je Sedak i istaknuo kako glavna nagrada, zahvaljujući velikom interesu sponzora, iznosi 2000 eura. Osigurane su i nagrade za publiku, koja će u subotu moći doći na HKS.
Leščić: Bit će puno snalaženja, ali ljudi vole izazove
Studentica Mara Leščić kazala je kako će natjecanje u znanju biti izazovno, ali i vrlo zabavno.
"Studenti vole nove stvari i vole biti drugačiji, a ovo je nešto što se baš ne doživljava svaki dan. U knjižnici će doživjeti zajedništvo, morat će zajednički rješavati zadatke, razmišljati zajedničkim snagama i pronalazit kreativna rješenja, ali u tome i jest čar cijelog projekta. Bit će puno snalaženja, ali ljudi vole izazove. Bit će teško, no pomoći će im to i dalje za život što će morati koristiti knjižnicu", naglasila je i dodala kako spavanje, tijekom 24 sata trajanja Maratona znanja neće biti zabranjeno, ali će studenti imati pauze za odmor, obroke i igranje društvenih igara, kroz koje će s emoći opustiti, ali i osvojiti dodatne bodove.
Što se traži od studenata?
Profesor Sedak je rekao kako će svi studenti dobiti konkretan zadatak, vezan uz stvarno mjesto i stvarne društvene probleme.
"Održivi razvoj je tema koja se provlači kroz svih devet kategorija i vjerujemo da ćemo dobiti neka kreativna i realna rješenja pojedinih problema. Ne trebamo strepiti od umjetne inteligencije, ali želimo im pomoći da razviju kritičko razmišljanje i iskuse zajedništvo. Bit će u različitim timovima i konkurencija jedni drugima, ali morat će međusobno surađivati i dogovarati se", zaključio je Sedak.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas