jasmila žbanić
Proslavljena redateljica želi svjedočiti protiv vlasnika Informera: "Sustavno su me klevetali"
Proslavljena bosanskohercegovačka redateljica Jasmila Žbanić poručila je u četvrtak kako je spreman biti svjedokom tužbe protiv vlasnika srbijanske televizije i tabloida Informer Dragana Vučićevića bude li protiv njega podignuta optužnica u Beogradu.
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Žbanić je u objavi na Facebooku pozdravila uhićenje Vučićevića koji je priveden u srijedu u Beogradu pod sumnjom za poticanje na nasilje. Navela je kako je sprema svjedočiti o višegodišnjim sustavnim klevetničkim napadima Vučićevićevih medija na nju, njene filmove i kolege.
Na njenoj je objavi i preslika jedne od naslovnica Informera na kojoj se Žbanić kvalificira kao "mrziteljicu Srba".
Žbanić je svjetsku slavu stekla filmovima "Grbavica" i "Quo vadis Aida" u kojima je tematizirala ratne zločine vojske bosanskih Srba na području Sarajeva i u Srebrenici a upravo zbog toga postala je metom napada nacionalističkih krugova u Srbiji u čemu su prednjačili mediji bliski vlasti poput Informera.
"Spremna sam biti svjedokinja u postupku protiv Informera zbog višegodišnje, sistematske medijske kampanje zasnovane na neistinitim tvrdnjama, kleveti, narušavanju časti, ugleda i dostojanstva, lažnog predstavljanja mojih stavova, poticanja mržnje i netrpeljivosti, kao i nanošenja profesionalne i materijalne štete mojim kolegama, meni i našim filmskim djelima, uključujući ometanje njihove distribucije. Željela bih svjedočiti o posljedicama takve kampanje, njenom utjecaju na osobni i profesionalni život, te ogromnoj šteti koju je proizvela", napisala je Žbanić.
Ona trenutačno radi na svom novom filmu "Quo vadis Aida - dio koji nedostaje" a on bi trebao biti spreman za prikazivanje tijekom proljeća naredne godine.
Taj film tematizira traumu potrage za nestalima tijekom rata u BiH a nastavak je ranije ispričane priče o genocidu počinjenom nad Bošnjacima Srebrenice.
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