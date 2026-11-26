"Spremna sam biti svjedokinja u postupku protiv Informera zbog višegodišnje, sistematske medijske kampanje zasnovane na neistinitim tvrdnjama, kleveti, narušavanju časti, ugleda i dostojanstva, lažnog predstavljanja mojih stavova, poticanja mržnje i netrpeljivosti, kao i nanošenja profesionalne i materijalne štete mojim kolegama, meni i našim filmskim djelima, uključujući ometanje njihove distribucije. Željela bih svjedočiti o posljedicama takve kampanje, njenom utjecaju na osobni i profesionalni život, te ogromnoj šteti koju je proizvela", napisala je Žbanić.