Odmah po zaprimanju informacije o glasinama koje kruže među učenicima, Škola je sinoć postupila sukladno svim sigurnosnim protokolima te promptno obavijestila policiju. Nadležne policijske službe odmah su reagirale, provele izvide i poduzele sve potrebne mjere iz svoje nadležnosti. Spomenuti učenik danas nije na nastavi, situacija je u potpunosti pod nadzorom institucija, a sigurnost naših učenika i djelatnika ni u jednom trenutku nije bila narušena. Nastava se danas odvija redovito, mirno i u potpuno sigurnom okruženju.