MIROSLAV ANTOLČIĆ
Oglasio se ravnatelj u čijoj je školi učenik s "listom za odstrel"
Ravnatelj Srednje strukovne škole Velika Gorica Miroslav Antolčić zvao je policiju zbog glasina o potencijalnoj prijetnji učenicima.
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Naime, jedan od njih je navodno imao "listu za odstrel" i pušku, no pravovremena reakcija spriječila je potencijalnu opasnu situaciju. Roditelji su ubrzo saznali za to i društvenim mrežama počele su se širiti razne priče.
Kako bi umirio njih, učenike i javnost, ravnatelj je odlučio objasniti cijelu situaciju.
Prenosimo njegovu reakciju u cijelosti:
"Nastavno na upite i neprovjerene informacije koje se od jučer u večernjim satima šire društvenim mrežama, želim jasno i nedvosmisleno poručiti javnosti, učenicima i roditeljima da u Srednjoj strukovnoj školi Velika Gorica ne postoji nikakva opasnost niti ugroza.
Odmah po zaprimanju informacije o glasinama koje kruže među učenicima, Škola je sinoć postupila sukladno svim sigurnosnim protokolima te promptno obavijestila policiju. Nadležne policijske službe odmah su reagirale, provele izvide i poduzele sve potrebne mjere iz svoje nadležnosti. Spomenuti učenik danas nije na nastavi, situacija je u potpunosti pod nadzorom institucija, a sigurnost naših učenika i djelatnika ni u jednom trenutku nije bila narušena. Nastava se danas odvija redovito, mirno i u potpuno sigurnom okruženju.
Ovim putem apeliram na sve korisnike društvenih mreža, kao i na širu javnost, da se suzdrže od daljnjeg dijeljenja neprovjerenih poruka, nagađanja i senzacionalizma. Nažalost, svjedočimo tome kako je nepromišljeno prosljeđivanje glasina i naknadno dodavanje izmišljenih detalja – poput priča o navodnom unošenju oružja koje su u potpunosti netočne – stvorilo nepotrebnu paniku i uznemirilo učenike i roditelje.
Podsjećamo da je u ovakvim situacijama jedini ispravan i odgovoran put odmah, diskretno i izravno obavijestiti školu ili policiju, umjesto širenja straha putem komunikacijskih grupa i društvenih mreža.
Zbog zaštite privatnosti maloljetnika i tijeka policijskog postupanja nismo u mogućnosti iznositi daljnje detalje. Zahvaljujem roditeljima na povjerenju i suradnji, a medijima na odgovornom i objektivnom izvještavanju kojim zajednički pridonosimo smirivanju situacije."
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