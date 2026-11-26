Borić mu je uzvratio da su članovi većine glasali i za kandidate koje je predložila oporba, dok oporba nije podržala kandidate većine, na što je Bauk odgovorio da prilikom glasanja na Odboru nije bilo podjele na "njihove" i "naše" kandidate, nego da je predsjednik Odbora čitao imena, a ne i političku pripadnost predlagatelja. Ustvrdio je kako je Borić upravo priznao da su članovi većine namještali rezultat glasanja.