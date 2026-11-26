duboke podjele
Oporba i HDZ u Saboru se opet prepirali oko kandidata i načina izbora ustavnih sudaca
Predsjednik saborskog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Ivan Malenica (HDZ) u četvrtak je u Hrvatskom saboru poručio da bez dogovora većine i oporbe nema izbora troje ustavnih sudaca, dok je oporba vladajuće optužila za politički utjecaj na izbor kandidata.
Malenica je, predstavljajući zastupnicima prijedlog Odbora četiri kandidata za tri upražnjena mjesta na Ustavnom sudu, podsjetio da je mandat troje ustavnih sudaca istekao 12. travnja te da je na ponovljeni javni poziv, raspisan od 20. svibnja do 5. lipnja, pristiglo 18 kandidatura, od kojih je 16 bilo pravovaljanih.
Odbor za Ustav Saboru je predložio odvjetnika Mladena Sučevića, izvanrednu profesoricu zagrebačkog Pravnog fakulteta Anu Horvat Vuković, suca Vrhovnog suda Željka Pajalića i dosadašnjeg ustavnog suca Gorana Selaneca.
Sučević i Pajalić kandidati su većine, Horvat Vuković i Selanec lijeve oporbe, odnosno SDP-a i Možemo!.
Svi kandidati osim Horvat Vuković bili su u užem izboru i na prethodnom javnom pozivu, no u svibnju nijedan od njih trojice nije dobio potrebnu dvotrećinsku većinu glasova svih zastupnika, zbog čega je raspisan novi poziv.
Odgovarajući na pitanje Branka Kolarića (nezavisni) o kriterijima prema kojima su izabrana upravo ta četiri kandidata, Malenica je rekao da se odluka temelji na njihovim životopisima i dojmu koji su ostavili na razgovoru pred Odborom, na kojem su zastupnici imali mogućnost postavljati pitanja.
Kolarić je otvorio i pitanje mogućeg izjednačenog rezultata, odnosno što će se dogoditi ako sva četiri kandidata na glasovanju dobiju jednak broj glasova, no bez odgovora.
Josip Borić (HDZ) ustvrdio je da oporba svoje partikularne i političke interese stavlja ispred interesa građana dok je HDZ i u postupku izbora predsjednice Vrhovnog suda pokazao spremnost na popunjavanje pravosudnih institucija.
"Činjenica da nemamo izbor troje sudaca nije neutralna odluka bez posljedica, ono ima određene institucionalne posljedice, no mi smo čitavo vrijeme pozivali na razgovore i dogovor", kazao je Malenica.
Oporba propituje model izbora i neovisnost kandidata
S druge strane, Josip Jurčević upozorio je na "skandalozne odluke" Ustavnog suda "donesene po političkim nalozima" te se zauzeo za otvaranje rasprave o promjeni modela i kriterija izbora ustavnih sudaca.
Promjenu modela predlaže i Marijana Puljak (Centar), koja navodi da je Hrvatska među rijetkim državama EU-a u kojima ustavne suce bira isključivo parlament.
"Smatram da je ovaj način izbora dobar jer ipak daje određenu odgovornu ulogu Saboru i traži političku usuglašenost, vidjeli smo 2024. da se ta visoka usuglašenost postigla, očekujem to i ovog puta, a od svih kandidata neovisnost", kazao je Malenica.
Izrazio je zabrinutost što troje aktualnih ustavnih sudaca, izabranih ranije na prijedlog oporbe, ne želi sudjelovati u radu Ustavnog suda i opstruiraju njegov rad. Istaknuo je koliko je i zbog toga važno izabrati troje novih sudaca.
"Jeste li se s kojim od ovih predloženih kandidata prije prijave na izbor prethodno čuli i konzultirali? Ta je praksa toliko uobičajena da se o njoj ne libi govoriti sam predsjednik Vlade Plenković", upitala je Marija Selak Raspudić (Drito) referirajući se na izjave o neovisnosti kandidata.
"Što se tiče neovisnosti kandidata, bez obzira što se biraju u Hrvatskom saboru političkom voljom koja je izraz narodne volje, oni izborom i polaganjem prisege prestaju biti vezani za bilo kakve političke aktere, pa i one koji su ih predložili", rekao je Malenica.
Dalibor Paus (IDS) ustvrdio je da je dvotrećinska većina ustavna kategorija, ali da politička podjela sudaca prema odnosu snaga u Saboru nije ustavni zahtjev, nego želja vladajućih, a Malenica opetovao da su kandidati uvijek prijedlozi lijeve ili desne političke pozicije, ali da nakon izbora više ne predstavljaju političku opciju koja ih je predložila.
Spor oko glasovanja na Odboru
Rasprava se zaoštrila nakon što je Arsen Bauk (SDP) upozorio na rezultate glasanja na Odboru za Ustav. Rekao je da su SDP i Možemo! glasali jedinstveno, dok je HDZ-ov Klub bio podijeljen oko kandidata.
Prema njegovim riječima, od sedam nazočnih članova većine samo su četvorica glasala za dva kandidata, dok trojica nisu, a svi kandidati su dobili jednak broj glasova. Osporio je način na koji je utvrđen redoslijed kandidata, ističući da se iz njega ne može zaključiti zašto je netko prvi, a netko četvrti.
Borić mu je uzvratio da su članovi većine glasali i za kandidate koje je predložila oporba, dok oporba nije podržala kandidate većine, na što je Bauk odgovorio da prilikom glasanja na Odboru nije bilo podjele na "njihove" i "naše" kandidate, nego da je predsjednik Odbora čitao imena, a ne i političku pripadnost predlagatelja. Ustvrdio je kako je Borić upravo priznao da su članovi većine namještali rezultat glasanja.
"Mi nismo glasali samo za svoje, mi smo glasali tako da svi imaju jednak broj glasova i time poslali poruku građanima da želimo rješenje i dogovor, za razliku od vas. I znam da ste vi sad u problemu jer se sve sad jasno vidi", istaknuo je Nikola Mažar (HDZ).
Damir Biloglav (DOMiNO) problematizirao je kandidaturu Ane Horvat Vuković, pozivajući se na njezine ranije javne izjave o, kako je naveo, žaljenju što pokušaj atentata na američkog predsjednika Donalda Trumpa nije uspio.
"Kako osoba koja poziva na oduzimanje temeljenog ljudskog prava na život može biti kandidat? To je kao da u Upravno vijeće psihijatrijske bolnice Sveti Ivan kandidiramo nekoga od onih siledžija koji su ubili Periša", poručio je.
Malenica je odgovorio da Horvat Vuković ispunjava sve uvjete propisane Ustavnim zakonom o Ustavnom sudu te da je, na temelju toga, razgovora pred Odborom i prijedloga oporbe, uvrštena među kandidate. O konačnom izboru odlučivat će zastupnici, dodao je.
Član vladajuće većine Dario Hrebak (HSLS) pozvao je zastupnike da preuzmu odgovornost i postignu kompromis, istaknuvši da je dvotrećinska većina ustavna obveza te da Ustavni sud mora funkcionirati u punom sastavu.
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