Oglas

ivana marković

Marković: Pet, šest muškaraca u crnom, instruirani od propalih političara, pokušavaju se staviti iznad institucija

author
N1 Info
|
18. pro. 2025. 13:02

Gradonačelnica Supetra, Ivana Marković, bila je gošća Novog dana kod Nine Kljenak gdje je komentirala uklanjanjanje spornih dijelova murala. Naime, navijači su prije 15-ak dana iscrtali mural s imenom Jean-Michela Nicoliera, ali prije nekoliko dana mural je nadopunjen amblemom HOS-a te grbovima Vukovara i Škabrnje, što je izazvalo reakciju gradskih službi.

Oglas

Teme
N1TV Novi dan VIDEO video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ