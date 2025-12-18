Marković: Pet, šest muškaraca u crnom, instruirani od propalih političara, pokušavaju se staviti iznad institucija

Gradonačelnica Supetra, Ivana Marković, bila je gošća Novog dana kod Nine Kljenak gdje je komentirala uklanjanjanje spornih dijelova murala. Naime, navijači su prije 15-ak dana iscrtali mural s imenom Jean-Michela Nicoliera, ali prije nekoliko dana mural je nadopunjen amblemom HOS-a te grbovima Vukovara i Škabrnje, što je izazvalo reakciju gradskih službi.

