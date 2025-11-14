"imaju pravo donijeti odluku"
Miljević o zabrani ZDS-a: “Ne vidim ništa protivno Ustavu u toj odluci Zagreba”
Odvjetnik Veljko Miljević u Novom danu s Tihomirom Ladišićem komentirao je izbor sudaca Ustavnog suda, prijedlog zaključka o zabrani pokliča ZDS Gradske skupštine Zagreba i ostale aktualnosti.
