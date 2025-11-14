Oglas

"imaju pravo donijeti odluku"

Miljević o zabrani ZDS-a: “Ne vidim ništa protivno Ustavu u toj odluci Zagreba”

author
N1 Hrvatska
|
14. stu. 2025. 12:27

Odvjetnik Veljko Miljević u Novom danu s Tihomirom Ladišićem komentirao je izbor sudaca Ustavnog suda, prijedlog zaključka o zabrani pokliča ZDS Gradske skupštine Zagreba i ostale aktualnosti.

Oglas

Teme
N1TV VIDEO Veljko Miljević video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ