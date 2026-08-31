Oglas

"pozivam sve ljude"

Miro Bulj o prosvjedu za Liku: Svehrvatski, suverenistički i domoljuban!

author
N1 Info
|
31. kol. 2026. 13:34
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više

Gradonačelnik Sinja i saborski zastupnik Miro Bulj u Novom danu je s Ninom Kljenak razgovarao o svojim potezima kao gradonačelnik u odnosu na prosvjed za Gospić u Zagrebu, ali i o tome kakav je prosvjed, kojeg u zadnje vrijeme kritiziraju iz desnih krugova.

Oglas

Teme
n1 hrvatska n1 tv novi dan video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ