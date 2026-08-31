Miro Bulj o prosvjedu za Liku: Svehrvatski, suverenistički i domoljuban!

Gradonačelnik Sinja i saborski zastupnik Miro Bulj u Novom danu je s Ninom Kljenak razgovarao o svojim potezima kao gradonačelnik u odnosu na prosvjed za Gospić u Zagrebu, ali i o tome kakav je prosvjed, kojeg u zadnje vrijeme kritiziraju iz desnih krugova.

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