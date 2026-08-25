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uoči foruma na bledu

Može li Europa konačno stvoriti vlastite globalne divove? Orešković na N1 najavio lansiranje indeksa Future 500

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N1 Info
|
25. kol. 2026. 12:22
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Uoči nadolazećeg foruma u Bledu, u programu N1 gostovao je osnivač inicijative Future 500 i suosnivač BOSQAR INVEST-a, prof. dr. sc. Stjepan Orešković.

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
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