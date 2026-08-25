uoči foruma na bledu
Može li Europa konačno stvoriti vlastite globalne divove? Orešković na N1 najavio lansiranje indeksa Future 500
Uoči nadolazećeg foruma u Bledu, u programu N1 gostovao je osnivač inicijative Future 500 i suosnivač BOSQAR INVEST-a, prof. dr. sc. Stjepan Orešković.
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SK
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