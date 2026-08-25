Uoči Thompsonova koncerta u Vukovaru smještaj doseže gotovo 4000 eura: Isplativije je noćiti u Srbiji

Povoljnije opcije moguće je pronaći preko Drine. U Apatinu, udaljenom oko 60 kilometara od Vukovara, noćenje se može pronaći za manje od 30 eura. Bačka Palanka nešto je skuplja, dok su cijene u Šidu, udaljenom oko 30 kilometara, približno na razini Apatina.