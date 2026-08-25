Oglas

VISOKE CIJENE

Uoči Thompsonova koncerta u Vukovaru smještaj doseže gotovo 4000 eura: Isplativije je noćiti u Srbiji

author
N1 Info
|
25. kol. 2026. 10:04
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
PXL_050725_135152205
Sanjin Strukić/PIXSELL

Marko Perković Thompson u Vukovaru će održati veliki humanitarni koncert "Zajedno za budućnost", a iako ulaznica još ima, smještaj uoči koncerta sve je teže pronaći i cijene su znatno više.

Oglas

Pet dana uoči koncerta ulaznice su i dalje dostupne. Parter na Thompsonovom koncertu stoji 40 eura, a fan pit 60 eura.

Za noć 28. kolovoza u Vukovaru više nema povoljnijih opcija za dvije osobe, dok se u okolici cijene kreću oko 200 eura i više. U Tordincima noćenje doseže 466 eura, piše za Dalmatinski portal Živana Šušak Živković.

Sve je manje mogućnosti i u Osijeku, gdje se cijene za dvije osobe kreću od oko 227 eura, dok pojedini smještaji traže gotovo 300, odnosno 600 eura. Jedna od dostupnih opcija doseže čak 3965 eura za noć.

Srbija kao jeftinija opcija

Povoljnije opcije moguće je pronaći preko Drine. U Apatinu, udaljenom oko 60 kilometara od Vukovara, noćenje se može pronaći za manje od 30 eura. Bačka Palanka nešto je skuplja, dok su cijene u Šidu, udaljenom oko 30 kilometara, približno na razini Apatina.

U procijenjeno vrijeme putovanja nije uračunato eventualno čekanje na granici sa Srbijom, piše Dalmatinski portal.

Teme
cijene smještaja marko perković thompson smještaj osijek thompson u vukovaru

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ