LOŠE STANJE
Auto s tek 19.000 kilometara završio na servisu. Nakon otvaranja poklopca motora uslijedilo je iznenađenje
Automobil je na brojaču imao tek oko 19.000 kilometara, no zbog gotovo neprekidnog rada motora u praznom hodu njegovo je stanje bilo mnogo lošije nego što bi se moglo zaključiti iz kilometraže.
Na prvi pogled nije bilo razloga za sumnju da s automobilom nešto ozbiljno nije u redu. Kia je imala prijeđenih tek oko 19.000 kilometara, što je za suvremeni automobil relativno malo. Ipak, motor je bio toliko istrošen da ga je bilo potrebno zamijeniti.
Za kvar se u ovom slučaju ne može kriviti proizvođača. Automobil je koristila zaštitarska tvrtka, a zbog načina na koji je bio upotrebljavan motor je praktički tijekom cijele godine radio u praznom hodu. Bio je uključen 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu, a gasili su ga vrlo rijetko, piše Avtomagazin, a prenosiMetripolitan.si.
Što takav način rada može napraviti motoru, objasnio je mehaničar na YouTube kanalu Wrenching With Kenny, gdje je pokazao posljedice neuobičajeno dugog rada motora u praznom hodu.
Prema njegovim riječima, ključni problem je temperatura. Motor tijekom rada u praznom hodu ne postiže iste uvjete kao tijekom vožnje, odnosno rada pod opterećenjem. Zbog preniske radne temperature klipne karike ne brtve jednako učinkovito kao što bi trebale.
Time započinje proces koji dugoročno može ozbiljno oštetiti motor. Vlaga i neizgoreno gorivo mogu prodrijeti pokraj klipnih karika u motorno ulje. Kada se gorivo počne miješati s uljem, utječe na aditive čija je zadaća očuvati odgovarajuća svojstva maziva. Ulje tako postupno gubi sposobnost učinkovitog podmazivanja i zaštite unutarnjih dijelova motora.
'Jedan sat rada motora u praznom hodu navodno odgovara otprilike 48 kilometara vožnje'
Nakon godinu dana takvog rada stanje je bilo daleko od bezazlenog. Ulje je izgledalo poput guste bljuzge, dok je unutrašnjost motora pokazala posljedice iznimno dugog rada u uvjetima za koje automobilski motor jednostavno nije predviđen.
Mehaničar je pritom iznio i zanimljivu usporedbu. Jedan sat rada motora u praznom hodu, kada je riječ o trošenju, navodno odgovara otprilike 48 kilometara vožnje. Kada se ta brojka primijeni na automobil čiji je motor gotovo neprekidno radio 365 dana, postaje jasnije zašto je došlo do tako ozbiljnog kvara.
Prema toj usporedbi, motor je bio izložen trošenju usporedivom s približno 350.000 prijeđenih kilometara, iako je brojač u automobilu pokazivao tek oko 19.000 kilometara.
Ovaj slučaj jasno pokazuje zašto sama kilometraža nije uvijek dovoljna za procjenu stvarnog stanja automobila. Motor se troši i kada vozilo stoji na mjestu. Ako u takvom režimu radi gotovo bez prestanka cijelu godinu, razlika između brojke na brojaču i stvarnog stanja ispod poklopca motora može biti golema.
U ovom je slučaju oštećenje bilo toliko veliko da uobičajeni servis više nije bio dovoljan. Motor koji je na papiru imao tek oko 19.000 prijeđenih kilometara morao je biti zamijenjen.
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