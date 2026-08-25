Auto s tek 19.000 kilometara završio na servisu. Nakon otvaranja poklopca motora uslijedilo je iznenađenje

Za kvar se u ovom slučaju ne može kriviti proizvođača. Automobil je koristila zaštitarska tvrtka, a zbog načina na koji je bio upotrebljavan motor je praktički tijekom cijele godine radio u praznom hodu. Bio je uključen 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu, a gasili su ga vrlo rijetko, piše Avtomagazin, a prenosiMetripolitan.si.