JOHN MARTINIS
Nobelovac iz Komiže za N1: "Hrvati su tvrdoglavi i govore što im je na pameti. Mislim da me taj dio nasljeđa uvelike oblikovao kao znanstvenika"
Ekskluzivno za Novi dan N1 kod našeg Hrvoja Krešića govorio je prošlogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za fiziku, profesor John Martinis! Svjetski mozak kvantnog računarstva nakon 48 godina se vratio se u domovinu svog oca: o tome kako će sinergija kvantnih računala i umjetne inteligencije promijeniti svijet, ali i o istraživanju vlastitih korijena govori iz Komiže na otoku Visu.
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SK
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