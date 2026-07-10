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JOHN MARTINIS

Nobelovac iz Komiže za N1: "Hrvati su tvrdoglavi i govore što im je na pameti. Mislim da me taj dio nasljeđa uvelike oblikovao kao znanstvenika"

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N1 Info
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10. srp. 2026. 10:20
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Ekskluzivno za Novi dan N1 kod našeg Hrvoja Krešića govorio je prošlogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za fiziku, profesor John Martinis! Svjetski mozak kvantnog računarstva nakon 48 godina se vratio se u domovinu svog oca: o tome kako će sinergija kvantnih računala i umjetne inteligencije promijeniti svijet, ali i o istraživanju vlastitih korijena govori iz Komiže na otoku Visu.

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Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
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